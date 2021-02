Někteří praktici v Praze mohou očkovat, začal rozvoz vakcíny

Praha - Řidiči dnes začali s rozvozem vakcíny AstraZeneca asi 170 praktickým lékařům v metropoli. Rozvoz organizuje pražský magistrát ve spolupráci se spolkem Mladí praktici a soukromými firmami, které se dobrovolně přihlásily a které rozvoz zajišťují bezplatně. Státem vybraný distributor má začít fungovat až od příštího týdne. Dnes a v pátek by se mělo rozvézt asi 3600 dávek, které byly od začátku týdne uloženy v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. Novinářům to dnes řekli zástupci magistrátu a spolku.

Vláda minulý týden vybrala celostátního distributora AstraZeneky, kterou je firma Alliance Healthcare. Podle pražské radní Mileny Johnové (Praha Sobě) však tato společnost s rozvozem vakcíny stále nezačala. To vedlo spolek Mladí praktici, sdružující praktické lékaře mladších ročníků, k odstartování projektu s názvem Rozvezme si to sami. Přihlásila se řada jednotlivých řidičů a také firmy, jako je Rohlik.cz nebo pivovar Raven.

Látka dnes a v pátek zamíří k asi 170 praktikům, kteří se magistrátu přihlásili a jsou ochotni kromě očkování v ordinacích navštěvovat i nemobilní pacienty v jejich domovech. Podle průzkumu magistrátu již o očkování projevilo zájem více než 500 praktických lékařů z asi 700, kteří v Praze ordinují.

Místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha řekl, že lékaři zatím nemají přístup do státního očkovacího systému, měli by jej získat v pondělí. I tak řada z nich začne s očkováním ihned a data do systému zanese zpětně. Město lékařům kromě vakcíny dodává i stříkačky a jehly.

Další dávky vakcíny AstraZeneca by měly dorazit tento týden, podle dřívějších informací pražského koordinátora očkování Martina Ježka má jít o 9000 dávek. "Bohužel stále ještě nebudeme mít distributora, který byl přislíben státem, takže patrně zopakujeme tento způsob distribuce," řekla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Mucha dodal, že dobrovolníků je dost a jsou připraveni látku rozvážet, dokud to bude potřeba.

Lékař dále řekl, že firmy, které se přihlásily, jsou pro rozvoz vhodné zejména proto, že jejich vozy disponují chladicími boxy. AstraZeneca je látka, kterou je potřeba skladovat v teplotách mezi dvěma a sedmi stupni Celsia, což je výhoda oproti sérům Pfizer/BioNTech a Moderna, pro které je nutné zajistit teploty hluboko pod bodem mrazu. Vůz s chladicím boxem tak může AstraZeneku bez problémů převážet. Podle Johnové nicméně zákon určuje, že je možné látku rozvážet jen po 100 dávkách. "Což při tomto množství vakcín nedává úplně smysl," řekla.

Radní uvedla, že nyní rozvážené dávky AstraZeneky jsou z druhá dodávky, kterou město od státu dostalo. Tu první použilo pro očkování klientů sociálních zařízení, která má magistrát mimo metropoli, a pro vakcinaci personálu očkovacích míst. Jedno z nich má být i v Nemocnici následné péče ve Vysočanech, odkud se nyní látka rozváží. Otevřít se má tento týden, čeká se na dodávku látky firmy Moderna, kterou chce město ve svých centrech používat.

Deník N v pondělí napsal, že ve skladech po republice leží 120.000 dávek očkovacích látek. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci řekl, že stát má vliv jen na své nemocnice a ústavy a ostatní očkovací místa jsou odpovědností krajů. Kraje a Praha si naopak od začátku očkování stěžují na komunikaci a centralistický přístup státu. V metropoli pak navíc na fakt, že vakcína Pfizer/BioNTech chodí pouze do velkých nemocnic, které jsou v metropoli státní, a město tak na její rozdělování nemá vliv.