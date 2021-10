Někteří lidé zatím nedostali voličské průkazy, o něž včas požádali

Praha - Někteří voliči zatím nedostali voličské průkazy, o něž včas požádali. Volby do Sněmovny začínají dnes. Česká pošta se průkazy na základě jednotlivých stížností snaží dohledat a doručit, uvedl na dotaz ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík. Ministerstvo vnitra apelovalo na Českou poštu, aby tyto případy řešila přednostně, sdělila ČTK jeho mluvčí Hana Malá. Pokud voliči průkaz nedostanou, podle zákona nebudou moci hlasovat v místě trvalého bydliště, protože tam byli vyškrtnuti ze stálých voličských seznamů.

"V případě, že nastane situace, kdy voliči nebyl průkaz doručen, doporučujeme obrátit se na obecní úřad, který by mu měl poskytnout podací číslo zásilky, a s tím se obrátit na Českou poštu. Ministerstvo vnitra současně apelovalo na Českou poštu, aby tyto reklamace byly řešeny přednostně, což se podle našich informací děje," uvedla na dotaz ČTK Malá. Každý takový případ je třeba řešit individuálně s prověřením konkrétních důvodů nedoručení, dodala.

Dodání průkazu, o který si lidé mohli požádat obecní úřad písemně do minulého pátku a osobně do středy do 16:00, záleží podle Vitíka mimo jiné na formě zásilky. Úřad mohl průkaz poslat doporučeným dopisem buď v prioritním, nebo ekonomickém režimu. "V prvním případě dopis doručíme následující den po podání, ve druhém dva dny po podání," uvedl mluvčí.

Pokud by se podle Vitíka žadatel o průkaz dostavil na poštovní pobočku s tím, že má od úřadu podací číslo dopisu a voličský průkaz mu nepřišel, tak se pošta prioritně snaží dopis najít tak, aby mohli lidé dnes a v sobotu volit. "Neevidujeme masivní stížnosti na nedoručení voličských průkazů, jedná se o jednotky případů," řekl ČTK mluvčí.

Případy, kdy lidé, kteří si požádali o vydání voličského průkazu, nedostali dokument včas, se objevily na sociálních sítích. Lidé si na nedoručení průkazů stěžovali například na facebooku spolku Milion chvilek. Uvádějí i případy, kdy nebyl doručen průkaz podaný už 20. září nebo kdy podle nich pošta adresáta nekontaktovala, neměl ani v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky a průkaz zůstal na pobočce.

Ministerstvo vnitra pokládá za zásadní, aby nebylo možné institut voličských průkazů zneužívat a hlasovat vícekrát. "Z toho důvodu není bohužel možné vydávat duplikáty voličských průkazů," sdělila Malá. Vnitro podle ní připravilo návrh zákona o správě voleb, který předpokládá vytvoření centrálního seznamu voličů a současně odstranění institutu místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů. Voličský průkaz by tak mohl být voliči vydán na jakémkoliv obecním úřadě. Ministerstvo vnitra toto řešení hodlá i nadále prosazovat.