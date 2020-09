Někteří klienti O2 nemohli volat

Praha - Někteří zákazníci O2 se dnes dopoledne nemohli dovolat do sítí jiných operátorů a naopak a problémy byly i s voláním na call centrum. Firma volání na call centrum zprovoznila po 10:15 a po 11:00 mohli všichni volat do sousedních sítí. Oznámilo to tiskové oddělení společnosti.

"Příčinu i rozsah výpadku v tuto chvíli analyzujeme. Volání z pevných sítí ani volání na tísňové linky nebyla nikterak dotčena," uvedla Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení.

O2 měla v pololetí 5,91 milionu zákazníků, což je o 43.000 víc než na začátku roku.