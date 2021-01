Někteří hejtmani mají výhrady k rezervačnímu systému očkování

Praha - Někteří hejtmani mají výhrady k centrálnímu registračnímu systému pro očkování proti koronaviru. Uvedli, že v pilotním testování není možné vyzkoušet fungování databáze pod zátěží nebo že v systému chybí očkovací místa. Některé kraje zatím od vlády nedostaly přístupové klíče do systému, nebo se jim s nimi nepodařilo přihlásit. Podle hejtmanů dává metodika očkování krajům značnou volnost v tom, koho při vakcinaci upřednostní, zjistila dnes ČTK. Systém se má otevřít v pátek pro lidi starší 80 let.

Reálnou situaci zatím pilotní testování nesimuluje podle předsedy Asociace krajů ČR a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS). Do systému je možné vyplnit jméno a příjmení a to je de facto všechno, uvedl. "Nám přece šlo hlavně o to, abychom viděli, jak bude systém reagovat, až se do něj budou denně hlásit desítky tisíc lidí z celé republiky. Jestli v tu chvíli dokáže databáze správně rozdělovat pro zájemce časové termíny i místa, kam se mají dostavit," dodal.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) postrádá v rezervačním systému některá očkovací místa v kraji. Ve středních Čechách jich má být 15, v systému je ale jen pět oblastních nemocnic. Kraj po upozornění dostal postup, jak zbývající místa zaregistrovat. "To jsme udělali a jenom doufám, že to stihnou dát do systému do pátku," podotkla hejtmanka.

Zástupcům Středočeského kraje, kteří dostali přístupové údaje, se dnes dopoledne podle Peckové do rezervačního systému nedařilo přihlásit. Otestovat systém nemohli ani v Královéhradeckém, Pardubickém nebo Libereckém kraji, zatím neobdrželi přístupové klíče. "Přístup nemá ani náš koordinátor, zatím ho nedostaly ani nemocnice," řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Přehledný se systém zdá moravskoslezskému hejtmanovi Ivo Vondrákovi z vládního hnutí ANO. Také on ale připouští, že senioři budou s registrací k očkování potřebovat pomoc. Systém je složitý pro starší lidi také podle náměstkyně pardubického hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové (STAN). Poukázala, že ne každý bude zřejmě schopen zadat svůj body mass index (BMI), který slouží jako indikátor nadváhy.

Půta i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedli, že metodika očkování představená v pondělí na jednání s ministerstvem zdravotnictví, umožňuje krajům rozhodovat, koho přednostně očkovat. "Jsem rád, že teď stát dává krajům celkem volnost. Je mi už celkem jedno, co bude na papíře. Zařídíme se tak, aby nám vakcíny nezůstávaly v mrazáku a očkování frčelo," řekl Grolich. Kraje zaslaly ministerstvu k předchozímu návrhu metodiky připomínky, podle Peckové jich bylo zhruba 180. Finální dokument ve středu projedná vláda.

Hejtmani podle svých vyjádření žádají například zapojení praktických lékařů a ostatních ambulantních lékařů do očkování. Připomínky měli k pravidlům registrace velkokapacitních očkovacích míst a k tomu, jak se mohou do vakcinace zapojit praktičtí lékaři z domovů pro seniory. Zmatky mohou podle Peckové vzniknout kvůli tomu, že Středočeský kraj do března nejspíš dostane méně dávek vakcín, než bylo avizováno loni v prosinci. Podle množství vakcín se totiž generuje volná kapacita očkovacích míst a lidem se tam může posunout termín očkování.

Kraj Vysočina chce mít k registru co nejpodrobnější informace, aby bylo možné propojit zájemce s konkrétními očkovacími místy. "V tuto chvíli na tom naši informatici pracují, já budu mít výstup někdy v polovině týdne, kdy bychom si opravdu měli odzkoušet, jak systém funguje. Z informací, které teď máme, není zatím ani našim informatikům zřejmé, jak je propojí na ten náš," řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS).

Ústeckému kraji ve strategii chybělo například očkování strážníků, měl podnět také k financování mobilních týmů, které by chtěl posílat třeba do Šluknovského výběžku. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) jsou některé připomínky Ústeckého kraje v metodice už zapracované.