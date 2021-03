Někteří hejtmani jsou proti použití vakcíny bez souhlasu EMA

Praha - Někteří hejtmani dnes dali veřejně najevo, že ve svých krajích nehodlají připustit očkování vakcínou, která nebude mít souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Reagovali tak na prohlášení prezidenta Miloše Zemana ohledně očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Zeman chce, aby ruskou a čínskou vakcínu schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. Kraje zajišťují distribuci vakcín ve svých regionech.

Prezident v rozhovoru pro Parlamentní listy vyzval také premiéra Andreje Babiše (ANO) k odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za AO) i ředitelky SÚKL Ireny Storové kvůli odmítání ruské očkovací látky. Oba obvinil z odpovědnosti za úmrtí lidí v Česku na covid-19.

Jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) na twitteru napsal, že Zeman chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik bez standardního schválení evropské lékové agentury a navrhne odvolat každého, kdo to odmítá. "Pokud chce, aby se očkovalo Sputnikem bez registrace v jižních Čechách, tak hlásím, že na to musí najít někoho, kdo odvolá hejtmana," uvedl Kuba.

Podpořil ho i karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). "V našem kraji se vakcínami bez registrace EMA očkovat nebude, zdůraznil. Očkování bez předchozího schválení v evropské i české lékové agentuře odmítla také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). "Vakcína Sputnik bez EMA a SÚKLu? Ve Středočeském kraji ani náhodou," napsala.

"Pokud chce pan prezident někoho odvolat za to, že nechce umožnit očkování vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a začne hledat většinu v krajském zastupitelstvu. V našem kraji se vakcínami bez registrace EMA očkovat nebude, a to bez ohledu na to, odkud jsou," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)

Kriticky komentoval Zemanova slova jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). "Odborné věci mají rozhodovat odborníci. Z toho, co se ozývá z Hradu, jsem SMUTNIK," reagoval na prezidentovo vyjádření o ruské vakcíně.

Blatný trvá na tom, že ruská vakcína musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky. Průběžné hodnocení ruské vakcíny zahájila EMA 4. března, posouzení může trvat i několik měsíců.

Babiš v reakci na Zemanova slova řekl, že prezidentovy názory na některé ministry zná a bere na vědomí, personální změny ve vládě ale nejsou na stole. Kabinet má teď jiné úkoly, především co nejrychleji očkovat občany proti covidu-19, prohlásil premiér.

Sputnikem se ze zemí Evropské unie očkuje zatím v Maďarsku, na základě výjimky ministerstva zdravotnictví má začít i na Slovensku.