Některé země hlásí rekordní nárůsty případů koronaviru

Praha - Některé evropské země dnes ohlásily nové rekordy nárůstu nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Španělsko oznámilo nejvíce případů za den od konce dubna a Itálie má už třetí den v řadě rekord od počátku května. Ve Francii přibylo 7379 infikovaných, což je nejvíce za 24 hodin od konce března a nárůst o více než 1200 případů oproti předchozímu dni. Rekord oznámilo i Maďarsko, které od září zatím na měsíc uzavře hranice. Budapešť to zdůvodnila i tím, že začíná školní rok.

V desetimilionovém Maďarsku, které dosud zaznamenalo 5511 nakažených, přibylo 132 případů, což je nejvíce za den od začátku pandemie. Podle maďarské vlády k nárůstu přispěly zejména cesty ze zahraničí, a proto země od 1. září uzavře hranice a Maďaři po návratu budou muset do karantény. Výjimku ze zákazu vstupu do Maďarska budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty. Místopředseda Asociace cestovních kanceláře Jan Papež řekl, že zatím nezná detaily nového opatření, ale že dříve se hovořilo o tom, že lidé s předplaceným pobytem by mohli mít výjimku. Do Maďarska na podzim Češi jezdí hlavně do termálních lázní.

Ve světě se dosud potvrdilo přes 24,5 milionu nakažených koronavirem, který se poprvé objevil loni v prosinci v Číně, a na 833.000 infikovaných lidí podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse zemřelo. Největší denní přírůstky nakažených na světě hlásí od 7. srpna Indie, kde za poslední den zaznamenali rekordních 77.266 nákaz. Indie, po Číně druhá nejlidnatější země světa se zhruba 1,2 miliardy obyvatel, je v počtu evidovaných nakažených (téměř 3,4 milionu) třetí za USA (5,88 milionu) a Brazílií (3,77 milionu).

Na Brazílii, kde přibylo opět přes 40.000 nakažených za den, připadá víc než polovina evidovaných nákaz v Latinské Americe, kde počet nakažených překročil sedm milionů, z toho 270.000 lidí s nákazou v tomto regionu zemřelo.

Výrazný denní nárůst případů zaznamenali dnes ve Francii, kde přibylo 7379 infikovaných. Vyšší denní přírůstek (7578) tam evidovali jen jednou - 30. března. Španělsko oznámilo 3829 nakažených za posledních 24 hodin, což je nejvíce za den od konce dubna a o pět desítek více než předchozí den. Itálie hlásí 1462 nových nakažených, což je třetí den v řadě rekord od počátku května. Portugalsko oznámilo 401 nových případů, což je nejvyšší údaj za den od 10. července.

Mnohé země testují výrazně víc než na jaře. V Itálii bylo za poslední den provedeno rekordních 97.065 testů. Španělsko denně testuje kolem 80.000 osob, zatímco před měsícem i na jaře to bylo zhruba 40.000.

V Paříži a jejím nejbližším okolí, což představuje zhruba sedm milionů lidí, dnes začala platit povinnost nosit na veřejnosti roušky. Výjimku mají cyklisté či sportující venku a děti mladší 11 let. Roušku musí mít i lidé na skútrech či motocyklech. V Paříži se roušky dosud musely nosit jen na některých rušných ulicích a náměstích a na některých místech hojně navštěvovaných turisty, například na Montmartru či na nábřeží Seiny.

Naopak Amsterodam a Rotterdam přestanou vyžadovat nošení roušek na rušných místech. Platnost opatření, které tato města zavedla na počátku srpna, skončí v pondělí. Podle tamních radnic bude "kvůli chladnějšímu počasí a konci hlavní turistické sezóny pravděpodobně jednodušší dodržovat na nejrušnějších místech odstupy 1,5 metru".