Některé výstavy mohou zůstat otevřené, výjimka ale není jasná

Praha - Výstavy s unikátními zahraničními zápůjčkami, jako jsou například Sluneční králové v Národním muzeu nebo Rembrandt: Portrét člověka v pražské Národní galerii, bude možné navštívit i poté, co se v pátek z rozhodnutí vlády znovu uzavřou muzea a galerie. Na facebooku o tom dnes informoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Výjimku dostaly i komerční galerie. Galeristé z městských, krajských i soukromých institucí jsou ale podle zjištění ČTK z udělené výjimky nejistí.

Na dotaz k upřesnění akcí, které mohou zůstat od pátku přístupné veřejnosti, mluvčí ministerstva Michaela Lagronová ČTK sdělila, že jde o výstavy, které již jsou otevřené. O tom, které mohou v programu pro veřejnost pokračovat, podle ní rozhoduje hygienická služba.

Zaorálek uvedl, že se obrátil na hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, jež udělila výjimku akcím spojeným s unikátními zahraničními zápůjčkami.

Ve stejném režimu, jako například maloobchod, budou od pátku fungovat soukromé galerie, které se kromě vystavování zabývají i prodejem uměleckých děl.

Některé galerie v dopise ministrům kultury a zdravotnictví uvedly, že pokud nezískají výjimku, zůstanou pro své návštěvníky otevřené, podobně jako v minulých dnech několik restauratérů nedodržovalo nařízenou zavírací hodinu ve 20:00. "Kvitujeme určité posuny, k nimž došlo během dnešního dne, tedy že by měl být umožněn provoz komerčních galerií a měly by být zpřístupněny i některé mimořádné výstavy ve veřejných institucích. Přesto se domníváme, že tyto kroky ze strany pana ministra nejsou dostatečné, a trváme na našem názoru, že k plošnému uzavření naprosté většiny galerií není důvod. Riziko šíření nákazy covid-19 je v galeriích ve srovnání s ostatními provozy, a to i v oblasti kultury, prakticky zanedbatelné," sdělil dnes ČTK Robert Runták z Telegraph Gallery. Patří k organizátorům výzvy, již podepsali galeristé napříč republikou.

Ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová ČTK řekla, že udělenou výjimku chápe jako nekoncepční. "I my vkládáme do našich výstavních projektů nemalé kapacity personální a sbírkové a samozřejmě i finanční prostředky. Tudíž bychom také předpokládali, že bude umožněno navštívit i naše expozice a výstavy," uvedla. Jako příklad zmínila právě otevřenou výstavu o Adolfu Loosovi připravenou s Národním technickým muzeem, která má podle ní významný mezinárodní přesah.

Ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil ČTK řekl, že není schopen ministrovo sdělení jednoznačně pochopit. Minulý týden začala v Plzni výstava Plzeňská madona a krásný sloh, na níž jsou také zahraniční zápůjčky. Podle ředitele jde o expozici evropského významu. Na tématu a katalogu pracovali autoři ve spolupráci se zahraničními odborníky několik let. "Není nám jasné, zda a kde máme o výjimku žádat, nebo zda se i na nás vztahuje automaticky; pokud ne, vnímáme to jako diskriminační," řekl.

Mluvčí ministerstva kultury uvedla, že za dvě výstavy v Národním muzeu a Národní galerii se ministerstvo zaručilo, neboť jsou významné a pracovalo se na nich řadu let a v příštích letech se podobné akce nezopakují. Návštěvníci ale musejí počítat s přísnějšími hygienickými podmínkami, které instituce zveřejní na svých webových stránkách.

V pátek se jinak po 15 dnech znovu pro veřejnost uzavřou muzea, galerie a památky. Vláda v pondělí rozhodla, že Česko se přesune znovu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Od 3. prosince mohla být muzea a galerie otevřené z jedné čtvrtiny své kapacity, památky mohly navštěvovat skupinky do deseti lidí. Zmíněné výstavy v Národní galerii a Národním muzeu navštívily od 3. prosince tisíce lidí.

Zaorálek podle svého vyjádření na jednání vlády prosazoval, aby muzea a galerie zůstaly nadále s omezeními otevřené, podobně jako třeba maloobchod. Byl ale přehlasován. Proto se obrátil na hlavní hygieničku.