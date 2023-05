Některé SŠ vypisují 2. kolo přijímacího řízení, centrální přehled o tom není

Praha - Stát nemá přehled o tom, kolik středních škol vypisuje druhé kolo přijímacího řízení. To se nyní bude konat ve školách, které mají i po dubnových jednotných přijímacích zkouškách stále volné kapacity. Kde jsou volná místa a kdy zkoušky budou, zjistí uchazeči na webech jednotlivých škol a krajských úřadů. Cermat, který pořádá první kolo přijímacích zkoušek, takové údaje nesdružuje. Termíny druhých kol zkoušek určují samy školy. Vyplývá to ze školského zákona a z odpovědí Cermatu na dotazy ČTK.

K jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory na středních školách, víceletých gymnáziích a nástavbách se podle Cermatu letos přihlásilo 116.031 dětí, tedy o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Zkoušky na čtyřleté obory byly 13. a 14. dubna a na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna. Výsledky jednotných zkoušek dostaly školy od Cermatu v pátek. Pořadí uchazečů by podle mluvčí Cermatu Jany Patákové měli ředitelé škol zveřejnit do dneška. Odborníci na vzdělávání upozorňovali, že kvůli silnému ročníku uchazečů bude letos v některých regionech a oborech velký počet nepřijatých.

Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, podle Patákové testy jednotných přijímacích zkoušek pouze připravuje a vyhodnocuje. Kolik dětí střední škola přijme, rozhoduje její ředitel. Státní organizace tak podle své mluvčí nemá přehled o tom, kolik dětí bylo přijato a jaký byl převis zájemců o studium nad přijatými, a nesdružuje ani informace k vypisování druhých kol přijímacích zkoušek, řekla dnes Patáková ČTK.

Stát rovněž nemá informace o tom, kolik míst na středních školách je v nabídce pro prváky od letošního září. Ministerstvo školství podle své mluvčí Anety Lednové takové údaje nesbírá. Přehled mají podle Lednové zřizovatelé škol, tedy v případě SŠ obvykle kraje.

Které školy budou pořádat druhé kolo přijímání, je uvedeno na webech škol a krajů. Školy totiž musí informace nahlásit krajským úřadům, které střední školy zřizují. Například pražský magistrát informace o druhých kolech přijímání uvádí a průběžně aktualizuje na svém webu prahaskolska.eu, Zlínský kraj zase na webu zkola.cz. Jednotný portál, kde by bylo uvedeno, které SŠ druhé kolo vypisují, podle analytičky Lucie Slejškové z organizace EDUin ovšem nyní v Česku neexistuje.

Do druhého kola přijímání musí zájemce o studium zaslat na každou školu pro účast v druhém kole řízení novou přihlášku. Počet přihlášek už na rozdíl od prvního kola není omezený. V prvním kole si žák může podat dvě přihlášky. Ve druhém kole pak školy vypisují termíny podle svých možností, na různých školách se tedy mohou i překrývat.

Podle některých kritiků je potřeba nynější formu přijímacích zkoušek modernizovat. Bylo by podle nich například vhodné už v prvním kole přijímacích zkoušek zvýšit počet přihlášek, které může dítě podávat. Jiní experti zase vybízejí ke zrušení jednotných zkoušek. Ve stávající podobě zkoušky podle ředitele EDUin Miroslava Hřebeckého vyhovují především gymnáziím. Záporem jednotných zkoušek je také to, že pro úspěch je důležité to, jak žáka v přípravě podpoří jeho rodina. Děti z chudších a méně vzdělaných rodin jsou tak podle kritiků v nevýhodě proti těm s bohatšími a vzdělanějšími rodiči.