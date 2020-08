Některé školy v Praze budou uzavřeny kvůli covidu

Praha - Několik škol v Praze v úterý nový školní rok nezahájí kvůli epidemii koronaviru a s ní související karanténou. Týká se to například Základní školy profesora Švejcara v Praze 12, Základní školy waldorfské v Praze 5 - Jinonicích nebo Fakultní základní školy PedFUK v Praze 13. Všechny tři školy předběžně počítají se začátkem školního roku v pondělí 14. září. Uvedly to na svých webových stránkách.

V Základní škole profesora Švejcara se potvrdila nákaza u dvou členů pedagogického sboru. "Nejpravděpodobnější scénář je ten, že celý pedagogický sbor bude umístěn do karantény a začátek školního roku tak bude posunut," napsal na webu školy ředitel Ondřej Lněnička. Nevyloučil ale, že povinné opatření se bude týkat jen části pedagogického sboru. Škola bude podle ředitele uzavřena v úterý 1. září. Další postup se upřesní podle závěrů krajské hygienické stanice.

Zřizovatelem školy v Mráčkově ulici je městská část Praha 12. V roce 2018 měla škola 26 tříd a navštěvovalo ji 643 žáků. Výuku zajišťuje asi 40 pedagogů.

Ve Fakultní základní škole PedFUK v Praze 13 se covidem nakazil jeden z učitelů. "Protože jsme s ním byli v kontaktu minulý týden všichni, Krajská hygienická stanice hl.m. Prahy nás (všechny učitele a vychovatele) dnes dopoledne poslala do dvoutýdenní karantény a na testy," uvedl na webu ředitel školy Petr Vodsloň. Učitelé podle něj na web umístí úkoly pro žáky a pokusí se s nimi spojit on-line. Loni školu navštěvovalo téměř 700 žáků.

Také ve waldorfské škole v Jinonicích je důvodem odkladu začátku školního roku karanténa pedagogického sboru. "Všechny potřebné informace o situaci, výuce a dalších aktivitách během tohoto období dostávají rodiče průběžně a přímo," uvedla škola na webu. Jejím zřizovatelem je městská část Praha 5, v každém ročníku je jedna třída s průměrným počtem 26 žáků.

V úterý 1. září začne ve školách v Česku nový školní rok s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Některé školy už oznámily, že se kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku. Podle nedělního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je takových škol do deseti.

Do lavic by mělo letos poprvé usednout 107.800 prvňáčků. Celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků.