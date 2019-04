Praha - Po vzoru pražského magistrátu, který chce zvyšovat nájmy v městských bytech, se k podobnému kroku chystají nebo jej už učinily i některé městské části. Například Praha 3 zvedla nájmy o 20 procent, což je podle občanského zákoníku maximum možného v rozmezí tří let. Podobný krok chystá Praha 9, další městské části tuto možnost zvažují, jiné naopak plánují i nadále nájmy zvyšovat pouze o míru inflace či vůbec. Vyplývá to z vyjádření zástupců městských částí na dotaz ČTK.

Podle statistik společnosti Trigema se tržní nájem v Praze blíží 350 korun za metr čtvereční, nájmy v obecních bytech se pohybují mezi 80 a 150 korunami za metr. V případě smluv uzavřených formou aukce v Praze 2 je průměr nájemného 220 korun. Magistrát nyní spravuje asi 8000 až 9000 bytů, dalších zhruba 26.000 mají ve správě městské části.

O zvýšení nájemného už rozhodla radnice Prahy 3. "Cena za nájem se léta nezměnila, ale lidem rostou platy i důchody. Nájemné tak v podstatě postupně zlevňovalo," uvedl starosta třetí městské části Jiří Ptáček (TOP 09). Zvýšení o 20 procent na 120 korun za metr čtvereční se podle informací radnice týká zhruba dvou tisíc domácností.

Podle starosty Ptáčka odchází v těchto dnech v případě smluv na neurčito nájemníkům výzva k úpravě smlouvy. Nové smlouvy budou uzavírány za zvýšené nájemné a u nájmů na dobu určitou se bude smlouva prodlužovat rovněž s novou sazbou. Vedení radnice zároveň podobně jako jiné městské části připravuje nová pravidla bytové politiky, která budou zohledňovat sociální situaci nájemníků.

Zvýšení nájmů plánuje i Praha 9, kde nájemníci platí 80 korun za metr čtvereční. To však podle mluvčí městské části Marie Kurkové nepokrývá ani náklady na správu nemovitostí. "Zvýšení nájmů by mělo pokrýt skutečné náklady na správu bytů, nejde o to, aby městská část v tomto případě vytvářela zisk," uvedla pro ČTK. Radnice proto do konce června na základě analýzy bytového fondu rozhodne o úpravě nájemného, která nebude plošná, ale bude se odvíjet od konkrétní situace nájemníků. "Na tom, jak se nájmy budou upravovat, se musí koalice shodnout," doplnila mluvčí.

Podobnou možnost zvažuje i Praha 10, která zároveň plánuje navýšit nájemné u nově uzavíraných smluv. Stejně tak Praha 1 nově uzavírá nové smlouvy nikoliv za 125 korun za metr čtvereční, jak tomu bylo doposud, ale za 150 korun. Zároveň rovněž připravuje novou koncepci bytové politiky.

Jiné městské části naopak budou i nadále zvyšovat nájmy pouze o úroveň inflace. To se týká například Prahy 4 nebo Prahy 14. Praha 13 zvyšování neplánuje vůbec. V Praze 11, 12 a 5 se o možnosti zvyšování nájmů vede koaliční jednání.

Zvyšovat nájmy plánuje i magistrát. Podle radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) platí nájemníci ve zhruba tří tisícovkách městských bytů nájmy výrazně pod tržní hodnotou. Tyto byty by podle radního měly být vyhrazeny pro sociální účely nebo pro příslušníky pro fungování města nezbytných profesí.

Předseda Sdružení nájemníků České republiky Milan Taraba pro ČTK plošné zvyšování nájmů zkritizoval. Nebere podle něj v potaz stav konkrétního bytu nebo jeho lokalitu. Občanský zákoník podle jeho názoru stanovuje povinnost nájemné určovat podle specifického předpisu, který nicméně ve většině českých obcí neexistuje, nebo stanovuje úroveň na základě odhadů realitních kanceláří, které však podle něho nejsou zcela kredibilní. Obce by se tak měly zaměřit na vytváření jasných metodik, které by nájemníkům stanovovaly výši nájemného férově, řekl Taraba ČTK.

Podle analýzy KPMG po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194.000 bytů. Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto problému určila jako prioritu.