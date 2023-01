Některé lyžařské areály v Česku jsou stále v provozu, čekají na ochlazení

Praha - Lyžařským areálům v Česku stále komplikuje situaci teplé počasí a déšť. Některé z nich přesto udržují provoz, lyžuje se vedle Krkonoš, Orlických a Krušných hor a Šumavy na některých místech ve středních Čechách i na Moravě. Zásoby technického sněhu se ale tenčí, provozovatelé proto čekají na ochlazení, které by jim opět umožnilo spustit sněžná děla. Pro běžkaře je alespoň minimální vyžití možné jen v nejvyšších partiích Jeseníků, kde od začátku týdne napadlo zhruba deset centimetrů sněhu. Zjistila to dnes ČTK.

V Krkonoších nadále fungují hlavně větší horská střediska. Ve SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje přibližně na 11 kilometrech sjezdovek, ve Špindlerově Mlýně zhruba na 12 kilometrech. "Sjezdovky jsou v některých úsecích ve zúženém profilu, to znamená ne v plné šíři," řekl dnes ČTK Adam Svačina ze špindlerovského areálu. Na sjezdovkách je podle něj od 20 do 40 centimetrů sněhu. V areálu Vítkovice mohou lyžaři využít 1,7 kilometru tratí, v Harrachově 400metrovou modrou sjezdovku.

V Orlických horách je možné lyžování v Deštném a také v Říčkách, kde se jezdí na více než dvou kilometrech svahů. "Bojujeme a stále jsme v provozu. Podmínky jsou úměrné počasí. V pondělí má dojít k ochlazení, což by mělo umožnit zasněžování," uvedl Petr Kánský ze Skicentra Říčky.

V Jizerských horách na Tanvaldském Špičáku mají lyžaři k dispozici přes dva kilometry sjezdovek. "Pořád je to tam bílé, sjezdovky nejdou do hněda jako jinde," řekl ČTK za středisko Pavel Bažant. V pátek budou Tanvaldský Špičák i nedaleký Severák v Hraběticích uzavřené, neboť podle předpovědi by mělo hodně pršet. "Od soboty bude zase normální provoz," řekl Bažant. Z dalších jizerskohorských areálů fungují už jen Příchovice. Na Ještědu v Liberci je otevřená páteřní zhruba 1,6 kilometru dlouhá sjezdovka Nová Skalka.

Na Šumavě drží provoz Skiareál Lipno a Kvilda, lyžují tam především účastníci školních kurzů. "Vzhledem k mírnému ochlazení se nám podařilo z úterý na středu vyrobit další technický sníh," řekla za Skiareál Lipno Olga Kneiflová. Stále se lyžuje také v železnorudském Ski&Bike Špičák. Tamní středisko ale muselo zastavit čtyřsedačkovou lanovku a jezdí se pouze na jedné sjezdovce a na dětském lyžařském hřišti.

V Krušných horách se aktuálně lyžuje jen ve skiareálech Skipot v Potůčkách a v Klínech na Mostecku. Klínovec zastavil lanovky před minulým víkendem, na mráz a sníh čekají také na Božím Daru, Plešivci či na Bublavě.

Provoz v Jeseníkách se snaží udržet areály v Karlově a na Kopřivné, zrušit tam však museli večerní lyžování. Omezený je také počet sjezdovek. Lyžuje se stále i ve ski areálu Kraličák. Na Červenohorském sedle se nejezdí už deset dní.

Podobně v Beskydech teplé počasí přimělo většinu středisek přerušit nebo výrazně omezit provoz. "Veselá ta situace moc není. Mění se to pořád k horšímu, co nespláchl déšť, to dneska načalo sluníčko," uvedl vedoucí areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula. Ve Zlínském kraji Ski areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku nabízí od 20 do 40 centimetrů sněhu. Jeden vlek a hlavní sjezdovka v průměru s 30 centimetry sněhu zůstávají v provozu ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Na jižní Moravě se lyžuje v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku i v nedaleké Olešnici, zájem ale není velký.

V Dolní Moravě na Orlickoústecku je stále k dispozici 8,6 z celkových 10,4 kilometru sjezdovek, v provozu jsou všechny lanovky i vleky. Na sjezdovkách leží až 50 centimetrů technického sněhu. Jediná sjezdovka zůstala v provozu na Bukové hoře na Orlickoústecku. V podhůří v Pardubickém kraji se již lyžuje pouze v Hlinsku na Chrudimsku.

Na Vysočině nabídnou víkendové lyžování sjezdovky Harusův kopec, Fajtův kopec a Nový Jimramov na Žďársku a Šacberk u Jihlavy. Lyžuje se zatím také na Čeřínku u Jihlavy. Ve středních Čechách mohou lyžaři vyrazit do Monínce u Sedlce-Prčice na Příbramsku nebo Chotouně u Prahy. Šibeniční vrch poblíž Mnichovic u Prahy nabízí lyžování pro veřejnost pouze o víkendech, přes týden je otevřený pro školy. Jen část areálu funguje v Kvasejovicích na Příbramsku.