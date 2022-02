Některé letní tábory jsou už nyní zaplněné, láká třeba Harry Potter

Brno - Prázdniny jsou sice ještě daleko, některé letní tábory brněnských pořadatelů jsou však už nyní zaplněné. Na 250 pobytových a příměstských táborů, které nabízí Středisko volného času Lužánky se přihlásilo za dva týdny přes 5000 zájemců. Maximální kapacita činí 6000 dětí. Skautské tábory jsou rok od roku populárnější. V táborech Lemur zatím místa jsou, nárůst počtu přihlášek očekávají až v květnu. Vyplývá z odpovědí pořadatelů na dotaz ČTK.

Lužánky pořádají každým rokem stovky táborů s různou tematikou pro děti od tří do 18 let. Letos mají nejvíce přihlášených na příměstský tábor ve stylu Harryho Pottera. "Na tento tábor můžeme pojmout 20 dětí a přihlášených máme už 56. Dále je velký zájem o příměstské tábory inspirované seriálem Tlapková patrola, s pirátskou tematikou, Maxipsem Fíkem nebo cirkusovou akrobacií. Z pobytových táborů jsou oblíbené ty pro rodiče s dětmi nebo pro sourozence," uvedl ředitel Lužánek Jan Ondroušek.

Cena příměstských táborů se pohybuje od 800 do 2500 korun. Za pobytové dají rodiče 4000 až 6000 korun.

Na sportovních kempech Lemur pro děti jsou zatím volné kapacity. "Je to stejné jako každý rok. Kapacitu přeplněnou nemáme. Vždy se nám to naplní až během května a června," řekla Hana Dostalíková, která je jednou z vedoucích. Na táborech si děti vyzkouší například jízdu na kajaku nebo horolezeckou stěnu. Příměstské tábory se pohybují cenově od 3000 do 5500 korun, pobytové od 5000 do 10.000 korun.

Na skautské tábory jezdí především děti, které se účastní skautských aktivit v oddíle po celý rok a letní tábor je pro ně vyvrcholením celé sezony. "Jsme schopni říct už v září, kolik dětí budeme mít další léto na táboře. Zájem o skauty v Brně a okolí stabilně stoupá. Rok od roku se hlásí více dětí, a máme tak více členů, kteří se táborů účastní. Už teď je tak možné říct, že tábory budou plné," řekla mluvčí jihomoravských skautů Klára Smejkal. Dodala, že zájem o skauting je v posledních deseti letech na vzestupu.