Některé laboratoře hlásí mutace pozdě, Vojtěch nevyloučil sankce

Praha - Některé laboratoře v Česku hlásí pozdě vzorky vyšetřené na přítomnost mutací koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v rozhovoru otištěném v dnešních Hospodářských novinách nevyloučil vůči nim správní řízení či uložení sankce. Ministr ale věří, že se laboratoře budou v hlášení zlepšovat. Ministerstvo je oslovilo a připomnělo jim povinnost dodržovat mimořádné opatření platné od 1. července.

"V mnoha případech to úplně nedodržují. Pokud takto budou pokračovat, jsme připraveni s těmi problematickými laboratořemi vést nějaké správní řízení a případně jim udělit i nějakou sankci. To je jediné, co můžeme udělat," řekl Vojtěch na adresu problematických laboratoří. Problém podle něj je, že laboratoře hlásí vzorky se zpožděním. Povinnost je nahlásit to do 48 hodin.

Všechny laboratoře musejí od 1. července vyšetřovat všechny pozitivní testy takzvanou diskriminační PCR metodou, která dokáže potvrdit podezření na různé varianty viru. Pečlivé sledování výskytu nových variant podle odborníků může bránit nástupu další vlny epidemie.

Vojtěch v rozhovoru zmínil, že některé laboratoře hlásí se zpožděním i standardní vzorky. "Třeba nyní nám přišly pozitivní vzorky z ledna a února. A to je těžko akceptovatelné. V těchto laboratořích proto chceme udělat audit a zjistit, proč tomu tak je. Jestli to zapomněli, nebo to jsou falešné vzorky," uvedl. Jde podle něj o soukromé laboratoře, několik jich mezi problémové patří chronicky. "Už jsem psal apel, že pokud by se chyby stále opakovaly, mělo by se to řešit vyřazením ze seznamu akreditovaných laboratoří. Laboratoře dostávají zaplaceno z veřejného zdravotního pojištění, takže by se podle toho měly také chovat," řekl.

Podle výsledků z posledních dvou týdnů se v Česku nyní šíří hlavně varianta koronaviru delta, dříve zvaná indická. Převládá ze 70 až 80 procent. Experti zachytili v Jihomoravském kraji také jeden případ nové varianty delta plus, informoval Státní zdravotní ústav. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí řekl, že na šíření varianty delta bude potřeba reagovat. Nemá ale informace, že by vláda teď protiepidemická nařízení měnila.

Vojtěch v dnešním rozhovoru také zmínil, že Česko je schopné dosáhnout v září sedmdesátiprocentní proočkovanosti, což je potřebné pro kolektivní imunitu. Zpřísňování opatření proti šíření koronaviru nyní podle něj vláda nechystá, chce jen důrazněji vymáhat nastavená opatření. Kontroly dodržování opatření byly dosud pouze v Praze, nyní by podle Vojtěcha měly být i v Plzni, kde počet případů covidu stoupá, a v dalších městech.