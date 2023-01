Některé horské obce v Jeseníkách hlásí už stoprocentní účast, díky turistům

Olomouc - V některých horských obcích a střediscích v Jeseníkách dosáhla volební účast již v pátek večer sta procent. Postarali se o to rekreanti, kteří do zdejších volebních místnosti zamířili v pátek, ale také dnes, s voličskými průkazy. Například v Ostružné na Jesenicku, kde mají 357 vlastních voličů, odvolilo již dnes před polednem 570 lidí. Podobná situace je například i v Branné na Šumpersku. I tam už volební účast překročila v součtu sto procent. Lidé při pobytu na horách míří do volebních místností pěšky, ale i na běžkách, zjistila ČTK.

Poměrně náročnou cestu k volební místnosti dnes absolvovali například studenti z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří jsou na kurzu v Jeseníkách. Ze Švýcárny, kde jsou ubytovaní, museli urazit nejprve pět kilometrů na běžkách na Ovčárnu, odtud jeli kyvadlovou dopravou na Hvězdu a poté šli pěšky do volební místnosti v Karlové Studánce. "Odvolilo nás 18, dva vyučující a 16 studentů. Řada z nich byli prvovoliči a ani nevěděli, jak to ve volební místnosti chodí. Brali to ale jako občanskou povinnost, jsou rádi, že měli možnost se do voleb zapojit," řekla dnes ČTK jejich pedagožka Sylva Hřebíčková. Podotkla, že nebyli jediní. Z Pradědu sem zamířili podle volební komise i čtyři desítky studentů olomoucké Univerzity Palackého.

V Ostružné na Šumpersku do volební místnosti zase dorazil devětačtyřicetiletý Olomoučan i s přáteli. Z města do zdejšího střediska vyjel již ve čtvrtek večer. "Na hory jsme odjeli s rodinou a s přáteli, všichni čtyři dospělí jsme si vyřídili voličské průkazy, abychom si pak nevyčítali, že jsme nechali vyhrát, koho nechceme. Volíme takto mimo vůbec poprvé, ale považujeme volby za zásadní," řekl ČTK rekreant.

Muž byl v Ostružné tak jedním z více než 400 voličů s voličskými průkazy, kteří zamířili právě do zdejší volební místnosti. V obci je evidováno 357 oprávněných voličů. "Lidí s voličskými průkazy chodí hrozně moc. Z našich voličů odvolilo 140 lidí, ale na voličské průkazy dosud přišlo už 429 lidí. Je jich hodně, ale zvládáme to. Jsou to lidé napříč generacemi," řekla dnes ČTK členka volební komise v Ostružné. Doplnila, že nával byl hlavně v pátek, ale rekreanti sem míří i dnes. Podobná situace je v Branné. "Na voličské průkazy odvolilo již 110 lidí, z vlastních voličů jich bylo 140 z 214," řekla ČTK před polednem pracovnice tamní volební komise. V minulém kole se právě díky hlasům rekreantů dostala volební účast v obci na 94,93 procenta.

Zájem o voličské průkazy byl letos značný, potvrzují to i úředníci z radnic v Olomouckém kraji. Náporu zájemců čelili například úředníci na olomouckém magistrátu, pro druhé kolo vydali nakonec 2231 volebních průkazů, pro první kolo jich bylo 1362. Dohromady to bylo o téměř o 500 více než při posledních prezidentských volbách, řekla ČTK mluvčí magistrátu Radka Štědrá. V Přerově této možnosti využilo pro druhé kolo 890 lidí.

