Některé farmářské trhy po vládním omezení končí

Praha - Některá města a další organizátoři se rozhodli farmářské trhy zrušit, protože nedokážou dodržet nové koronavirové vládní omezení. Asociace farmářských tržišť ČR ale zkouší vyjednat výjimku s ministerstvem zemědělství. Jinde plánují pořádání trhů upravit, aby novému opatření platnému od středy vyhovovaly. Sníží počet stánků, omezí sortiment a zvýší dohled nad dodržováním pravidel. Mnohde se farmářské trhy s ohledem na sílící epidemii koronaviru už nekonají, zjistila ČTK.

Vláda zakázala od středy prodej na trzích s výjimkou farmářských trhů, kde se ale mohou nabízet jen potraviny původem z ČR. Dovolen bude i prodej z pojízdných prodejen. Vládní opatření ale na trzích zakázalo konzumaci, stánky by měly být nejméně dva metry od sebe a na 400 metrech čtverečních tržiště by mělo být maximálně 20 lidí.

Podle pořadatele farmářských trhů v Ústí nad Labem, Děčíně a Teplicích Adama Webera je třeba nařízení vyjasnit. "Nikdo neví úplně, co to znamená," řekl ČTK. Čeká na pokyny, jež má na webu zveřejnit ministerstvo zdravotnictví. Mimo jiné na kompletní seznam sortimentu, který budou moci trhovci prodávat. Weber proto zatím neví, jak budou trhy vypadat.

Pořadatelé se pozastavují zejména nad omezením počtu lidí na plochu tržiště. Podle Jaroslavy Fojtíkové, která pořádá Havířovské farmářské a rukodělné trhy na náměstí Republiky, pravidla prakticky nelze dodržet.

"Většinou mám 40 nebo 45 stánků, některé zboží tam být nesmí, stánky bych mohla dát klidně i deset metrů od sebe, ale i když to zmenším na 15 nebo 18 stánků a lidé se postaví do fronty k řezníkovi, řezník má pořád frontu a bývají tam tři, tak je kapacita okamžitě vyčerpaná," řekla Fojtíková. Trhy proto zruší.

O víkendu zřejmě nebudou ani plzeňské farmářské trhy na centrálním náměstí Republiky. Pravidla pro počet lidí na ploše považuje koordinátor trhů a místopředseda Asociace farmářských tržišť ČR Tomáš Popp za likvidační. "I kdybychom to roztáhli na 1200 metrů čtverečních a bylo by to po celé ploše, tak když tam přijde 100 lidí, tak to můžeme zavřít," uvedl s poukazem na to, že jen obsluha stánků je asi 60 lidí. Asociace proto podle Poppa jedná o výjimce s ministerstvem zemědělství.

Trhy zrušila Chrudim, stejně postupuje obchodní centrum Futurum, které pořádá největší pravidelné farmářské trhy v Ostravě. Jako důvod uvedlo obtíže při zajištění opatření. Na vládní opatření reagují uzavřením farmářských tržišť i Zlín a Uherské Hradiště. Pokračovat naopak budou například v Opavě. "Bude to trošku omezené a nebudou tam všechny druhy zboží, které by se na trzích normálně prodávaly," řekla Monika Štěpánková z kanceláře opavského primátora.

S pokračováním zatím počítají v Karlových Varech. O udržení trhů mají zájem hlavně prodejci, uvedla ředitelka pořádající městské společnosti KV City Centrum Simona Vránová. Dodržovat opatření ale vidí jako obtížné.

Farmářské trhy s menším množstvím obsazených stánků a omezeným sortimentem chtějí dál pořádat i v Liberci, Pardubicích nebo Hradci Králové. "Stánků by mělo být nejvýše 20, tedy asi polovina obvyklého počtu," řekla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.

V Brně na Zelném trhu bude od čtvrtečního rána méně stánků s ovocem a zeleninou, než jsou zákazníci zvyklí. Obvykle je zde v průměru 30 prodejců s vlastní zemědělskou produkcí a 15 obchodníků, kteří prodávají i zboží zahraniční. Ti se ve čtvrtek ráno na trh už nevrátí. Aby trh splňoval nařízené rozestupy mezi stánky, rozprostřou se prodejní místa po celé ploše náměstí, uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Brno bude dodržování nových opatření důsledněji kontrolovat stejně jako třeba Jičín, Písek nebo České Budějovice. "Požádal jsem městskou policii, aby situaci na Piaristickém náměstí při farmářských trzích více monitorovala a případně upozornila na nějaké nedostatky," řekl šéf odboru správy veřejných statků českobudějovického magistrátu Tomáš Kubeš.

Už dřív farmářské trhy preventivně zrušili v Táboře, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Bohumíně, Chomutově nebo Žatci na Lounsku. Podobně na Vysočině zrušili už dřív kvůli koronaviru pořádání trhů pro říjen, o listopadu se rozhodnou podle aktuální epidemické situace.