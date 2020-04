Některé evropské vlády představí plány uvolňování restrikcí

Řím/Madrid/Atény - Ačkoli počet potvrzených případů koronaviru v pondělí celosvětově přesáhl hranici tří milionů, z nichž více než třetina se nachází v Evropě, pokračuje řada evropských vlád v plánování postupného rušení ochranných opatření přijatých kvůli boji s pandemií. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes také mají při videokonferenci debatovat o dopadech koronaviru na migrační politiku unie a o situaci na jejích vnějších hranicích.

V 15:00 SELČ předstoupí francouzský premiér Édouard Phillipe před parlament s plánem toho, jak chce kabinet rušit bezprecedentní restrikce týkající se 67 milionů obyvatel. Uvolňování má začít 11. května, jak již bylo oznámeno dříve. Po představení plánu má následovat tříhodinová debata následovaná hlasováním poslanců, které však pro vládu nebude závazné.

Plán rušení protikoronavirových omezení by měl v proslovu k občanům oznámit také řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Očekává se, že uvolňování bude v Řecku postupné a odehraje se v květnu a v červnu.

O postupu při rušení omezení a o možnostech pozvolné obnovy ekonomických aktivit bude jednat také španělská vláda. Země v neděli začala zmírňovat nařízení o izolaci lidí a ven nyní mohou na hodinu denně děti do 14 let. V případě osvědčení opatření by se uvolnění mělo týkat od 2. května všech Španělů včetně seniorů.