Některé e-shopy a lékárny po snížení DPH respirátory zlevnily

Praha - Respirátory třídy FFP2 a vyšší, na které se ode dneška na dva měsíce nevztahuje daň z přidané hodnoty (DPH) 21 procent, některé internetové obchody a lékárny zlevnily. Někteří prodejci snížili cenu i víc, než kdyby jen odečetli daň. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Snížením daně chce vláda zlepšit dostupnost respirátorů třídy FFP2 jako ochranného prostředku proti nákaze novým koronavirem. Zvažuje je povinně zavést v obchodech nebo veřejné dopravě, kde je zatím jen doporučuje.

Například největší internetový obchod Alza.cz prodával minulý týden sadu deseti respirátorů FFP2 za 309 korun, dnes ráno stejný výrobek nabízí za 272 Kč. E-shop Prozdravotniky.cz dosud za deset respirátorů stejné třídy chtěl 350 korun bez DPH, nyní je možné je v něm koupit za 300 korun. Slevu až o polovinu hlásí web Vistex.cz.

Zhruba o pětinu zlevnila respirátory FFP2 jedna z lékáren v pražském Hloubětíně. V úterý odpoledne tam jeden kus stál 49 korun, dnes ráno o deset korun méně.

Balení tří respirátorů FFP2 za 29,90 koruny ode dneška nabízí prodejní řetězec Lidl. Podobný zájem, jaký tím vyvolal na Slovensku, ale dnes ráno zpravodajové ČTK v Praze nezaznamenali. Před obchodem řetězce v pražské Koněvově ulici čekalo před otevřením méně než deset lidí a někteří z nich si přišli jen pro svačinu. Ani v bohnickém Lidlu fronta před 08:00 nebyla. Zákazníci i personál si ale o změně ceny povídali a mnozí lidé si respirátory koupili. Fronty se netvořily ani u Lidlu v Karlíně. Zájem ovšem o respirátory FFP2 v balení po třech kusech byl. Z pěti lidí ve frontě je v košíku měli všichni, obvykle po třech baleních. Podobně tomu bylo v Lidlu nedaleko vlakového nádraží v Libni.

Vláda o dočasném zrušení DPH u respirátorů rozhodla v pondělí, podobný krok už dříve učinilo Rakousko. Na výrobce a prodejce opakovaně apelovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), aby zrušení daně promítli do ceny. Povinné jsou v Česku respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95 nyní zatím pro žáky a instruktory v autoškolách.

Lékárenské sítě zrušení DPH do ceny respirátorů vesměs promítly

Tuzemské lékárenské sítě dočasné zrušení DPH do ceny respirátorů vesměs promítly. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. V plné výši do koncových cen respirátorů promítly nulovou daň členové Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS), řekl dnes výkonný ředitel asociace Josef Vaníček. APLS zastupuje 670 lékáren tří lékárenských sítí Dr.Max, Benu a Devětsil, přičemž Dr.Max a Benu jsou největšími lékárenskými sítěmi v Česku. "V posledních týdnech během dramatického nárůstu poptávky po respirátorech FFP2 nedošlo ani u jedné ze zmíněných sítí lékáren u respirátorů k cenovému pohybu směrem vzhůru," uvedl dnes Vaníček.

Michal Petrov, mluvčí sítě lékáren Dr.Max, která je největší v ČR, dnes ČTK řekl, že firma na e-shopu i v kamenných prodejnách změnila ceny během dnešní noci. Základní respirátor FFP2 zlevnila z 59 Kč na 39 Kč, ještě levněji vychází balení o více kusech.

Zvýšený zájem pacientů o respirátory v kamenných lékárnách zaznamenala od dnešního rána síť Pilulka. "V lékárnách jsme u respirátorů snížili prodejní cenu o 21 procent. Na e-shopu Pilulka.cz jsme cenu respirátorů snížili ještě více a průměrná cena jednoho respirátoru se tedy pohybuje okolo 20 Kč za kus. Momentálně máme respirátorů dostatek a jejich zásoby pravidelně doplňujeme," uvedla mluvčí sítě Kateřina Schotliová.

Ceny respirátorů FFP2 a vyšších snížila také internetová lékárna Lékárna.cz, řekl ČTK zakladatel webu Vladimír Finsterle. "Už dva týdny jsou prodeje respirátorů FFP2 a vyšších extrémní, evidujeme u nich asi 400procentní nárůst. Zájem o ně neklesá, zvlášť když jejich nošení doporučují nejnovější vládní opatření pro určité situace. Lidé na vládou avizované snížení jejich ceny nečekali, poptávka v posledních dnech neklesla," uvedl Finsterle. Respirátor Mainage FFP2 KN95 v balení po 20 kusech nyní firma na internetu nabízí za 499 korun.

Firma podle něj má i přes zvýšený zájem zásoby těchto výrobků minimálně na měsíc. "Zákazníkům jsme vytvořili speciální kategorii s nabídkou ochranných pomůcek, které nulové DPH zlevnilo, protože další část ochranných obličejových masek od DPH osvobozena není. Tak aby v tom měli jasno na první pohled," řekl Finsterle.

Snížení DPH na nulu podle něj u společnosti rozpoutalo vysoký stupeň aktivity. "Náhlé zjevení třetí sazby daně znamenalo ohromnou rošádu v účetním systému, který v maloobchodě s takovou sazbou nepracuje. Takže vyhlásit ze dne na den daňovou výhodu je jedna věc, ale upravit systémy pro běžný maloobchodní prodej tak, aby tu novou daňovou sazbou promítly do nákupů a zákazníci výhodu od dnešního rána při nákupu vybraných pomůcek opravdu dostali, znamenalo pohotovost mnoha lidí v našich interních technických a účetních týmech po celé úterý," dodal Finsterle.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně apelovala na výrobce a prodejce respirátorů, aby zrušení daně do ceny těchto ochranných prostředků promítli. V Česku jsou nyní povinné respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95 pro žáky a instruktory v autoškolách. Vláda zvažuje jejich zavedení v obchodech nebo veřejné dopravě, zatím je jen doporučuje.

Ceny respirátorů v největší tuzemské síti lékáren Dr.Max

Prosinec 2020 Leden 2021 Únor 2021 Název Kusů v balení Cena balení Běžná prodejní cena s DPH/ks Cena balení Běžná prodejní cena s DPH/ks Cena balení Běžná prodejní cena s DPH/ks Respirátor FFP2 Premium 1ks 1 59 Kč 59 59 Kč 59 39 Kč 39 Respirátor FFP2 Premium 2ks 2 119 Kč 59,5 99 Kč 49,5 69 Kč 34,5 Respirátor FFP2 Premium 10ks 10 399 Kč 39,9 359 Kč 35,9 279 Kč 27,9 Respirátor FFP2 NR ATLANTIS SOL 2 ks černý 2 109 Kč 54,5 79 Kč 39,5 Respirátor FFP2 NR ATLANTIS SOL 10 ks černý 10 399 Kč 39,9 319 Kč 31,9

Zdroj: Dr. Max