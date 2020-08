Některé CK upraví kvůli covidu smluvní a storno podmínky

Praha - Některé cestovní kanceláře (CK) upraví kvůli covidu-19 smluvní a storno podmínky na příští sezonu. Pokud by do konání zájezdu zasáhala pandemie, lidem vrátí zpět peníze v hotovosti bez poplatku za zrušení cesty. Vyplývá to z vyjádření zástupců CK na dotaz ČTK. Poukazy za zrušené zájezdy místo hotovosti mohou podle nové legislativy kanceláře vydávat na cesty s odjezdem do 31. srpna. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se nepočítá se zákonným prodloužením vystavování poukazů, řekla dnes ČTK.

Nové smluvní podmínky plánují CK Fischer a Exim Tours. "V případě, že se objeví nějaké problémy s covidem, dostanou klienti svoje peníze zpět v hotovosti bez jakýchkoliv sankcí. Chceme dát tímto krokem klientům jistotu, že si mohou koupit zájezd i několik měsíců dopředu a nemusí se obávat, že by pak při zrušení zájezdu dostali místo peněz nějaký voucher nebo poukázku," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Stejně bude postupovat podle svého obchodního ředitele a mluvčího i CK Exim Tours. Obě kanceláře patří pod německou skupinu DER Touristik, která je divizí cestovního ruchu německé skupiny REWE.

CK Fischer vydala od zavedení zákona "lex voucher" podle Bezděka poukazy za víc než 500 milionů korun. Z nich zhruba pětinu tvořili klienti spadající mezi zranitelné spotřebitele, kterým byly vráceny peníze v hotovosti. CK Exim Tours klientům podle Kostky vystavila zhruba 30.000 poukazů podle nového zákona. "Z tohoto počtu bylo přibližně 7000 klientů ze skupiny chráněných osob. Těm jsme vrátili peníze," řekl Kostka.

CK Alexandria se podle svého marketingového ředitele Petra Šatného rozhodla konkrétní údaje k vydaným poukazům nezveřejňovat. "Možnost vydávat poukazy dle zákona 'lex voucher' se z nepochopitelných důvodů týkala pouze zájezdů do 31. srpna letošního roku. Situace je přitom i nadále velmi komplikovaná a bylo by logické prodloužení této možnosti až do konce letošní sezony. K tomu nedošlo a musíme si s tím poradit. Jednoduché to samozřejmě nebude, znamená to další náklady v sezoně, která je již tak dost náročná, ale zvládneme to," uvedl Šatný.

S prodloužením možnosti se podle Dostálové nepočítá už proto, že Evropská komise zákon rozporovala. Lidé podle ní mají nárok na vrácení peněz. "Musím říct, že skutečně probíhá (s EK) čilá korespondence, abychom obhájili naše kroky," dodala.

Nový zákon, který prezident Miloš Zeman podepsal 20. dubna, umožnil CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Nárok na vrácení hotovosti budou mít čeští klienti, kteří poukaz nevyužijí do 31. srpna příštího roku k úhradě jiné cesty. Odmítnout mohou poukaz lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

Tuzemské cestovní kanceláře zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí za 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. Kvůli uzavřeným hranicím se jim prakticky zastavil prodej nových zájezdů. Čelí proto obrovským ztrátám.