Některé britské zdravotní sestry vynechávají jídla, aby jim zbyly peníze na děti

Londýn - Některé zdravotní sestry v Británii vynechávají jídlo v práci, aby mohly zajistit stravu a oblečení svým dětem. Další zaměstnanci státního zdravotnického systému (NHS) se před výplatou omlouvají ze služeb a tvrdí, že onemocněli, protože nemají na cestu do práce. Podle deníku The Guardian to vyplývá z průzkumu provedeného mezi lidmi z vedení nemocnic.

"Stále více sester a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví, především v nižším platovém pásmu, zjišťuje, že si nemůže práci v NHS dovolit," uvedla Miriam Deakinová, strategická ředitelka v organizaci NHS Providers, která zastupuje anglické pracovníky státního zdravotnictví.

"Známe srdcervoucí příběhy sester, které volí mezi tím, jestli budou přes den jíst, a nebo jestli koupí dětem školní uniformu," sdělila také Deakinová.

Někteří zaměstnanci ve státním zdravotnictví mají druhou práci. Další raději ze zdravotnictví odcházejí a nechávají se zaměstnat v pohostinství nebo obchodech, kde nalézají lépe placené pozice. Většina nemocnic uvádí, že odchod pracovníků do zaměstnání s lepšími podmínkami má vážné dopady, a zdůrazňuje již existující problémy s náborem pracovníků a jejích udržením.

"Je to, jako kdyby se Británie vrátila do viktoriánské doby, kdy byli dělníci tak chudí, že nedokázali uživit rodiny," okomentovala situaci Sara Gortonová z odborů Unison.

Nemocnice se snaží nízký plat kompenzovat různými programy, kdy například zaměstnancům proplácejí školní uniformy pro děti nebo zajišťují levné jídlo v kantýnách. Počítají, že v zimě ale přijde vlna stávek, protože zaměstnanci nejsou spokojeni s nárůstem platu o pouhá tři procenta v době, kdy se inflace pohybuje kolem deseti procent.