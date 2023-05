Některá opatření vlády mohou lidé dle politologů ocenit až za delší dobu

Praha - Oznámená opatření ke konsolidaci státního rozpočtu budou mít negativní vliv na popularitu vlády, domnívá se politolog Jan Kubáček. Kabinet podle něj promarnil příležitost získat si větší společenskou podporu bojem proti byrokracii a šedé ekonomice. Část kroků vlády veřejnost ocení až za delší dobu, domnívá se Kubáček. Podle politologa Stanislava Balíka se pozitivní dopady mohou projevit do voleb, ve kterých tak má vláda stále šanci uspět. Podobu balíčku označil za maximum možného s ohledem na nutný kompromis mezi pěticí stran.

Základní vzkaz dnešní tiskové konference vlády z pohledu veřejnosti je takový, že se bude zdražovat a budou se zvyšovat daně, míní Kubáček. To podle něj bude mít nepochybně negativní vliv na popularitu vlády. Češi jsou nicméně racionální a uvědomují si, že mnoho věcí je třeba přehodnotit a upravit, protože jsou neudržitelné. "Pravdou je, že nakonec ten kompromis, který z toho vzešel, není tak tvrdý, jak se původně zdálo," řekl Kudláček ČTK.

Kubáček je přesvědčený, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) prováhala příležitost, získat podporu veřejnosti tím, že by se více zaměřila na odstraňování zbytné byrokracie, boj s šedou ekonomikou či zamezení masivního odlivu dividend do zahraničí. "Kdyby vláda tato opatření do řešení zapojila, tak to celospolečenské přijetí bude podstatně vyšší," řekl politolog.

Jako sympatická opatření by podle něj lidé mohli vnímat například zrušení části nepochopitelných daňových výjimek. Některá další opatření veřejnost ocení až za delší dobu, míní politolog.

Další vývoj popularity vlády bude podle Kubáčka záviset na tom, zda koaliční kabinet udrží jednotu a opatření se mu podaří prosadit ve Sněmovně. Vládu také může posílit, když bude představené kroky veřejnosti trpělivě vysvětlovat.

Podle politologa Stanislava Balíka byla vláda v situaci, kdy s konsolidačním balíčkem přijít musela. "Že nějaká ztráta popularity přijde, je možné. Na druhou stranu vláda si nemohla příliš vybírat," uvedl Balík. Nakolik se mohou dnes oznámená opatření projevit ve výsledku příštích voleb podle něj není jisté, protože do řádného termínu voleb zbývají více než dva roky. Do té dobu se mohou projevit pozitivní účinky vládních kroků a koalice by tak mohla mít šanci uspět, míní.

Při posuzování výsledné podoby konsolidačního balíčku je třeba vzít v potaz, že ho předkládal kabinet složený z pěti stran usilujících o částečně podobné voličské skupiny, ale každá s trochu jinými ideovými východisky, upozornil Balík. Na první pohled se podle něj zdá, že žádná z koaličních stran není jasným vítězem nebo naopak jasným poraženým. "Každý musel v něčem ustoupit a každý tam zase něco prosadil," řekl politolog ČTK. S ohledem na nutnost dosažení pětikoaličního kompromisu tak podle něj balíček představuje maximum možného.