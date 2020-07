Některá opatření proti covidu mají platit od pátku - video

Praha - Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v České republice by některá preventivní opatření proti šíření covidu-19 měla v zemi platit už od pátku. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) během návštěvy na Královéhradecku. Detaily odmítl novinářům říct s tím, že je vpodvečer zveřejní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho tiskovou konferenci bude ČTK přenášet živě.

"V 18:00 bude mít pan ministr Vojtěch tiskovku, kde je už teď potřeba avizovat opatření, část bude platná od zítra (pátku), část od pondělí. Musíme na vývoj reagovat rychle a apelovat na lidi, aby byli odpovědní," řekl odpoledne Babiš.

Přijatá opatření by se podle něj měla týkat také MHD. "Panu ministrovi jsem jasně řekl, že nemůžeme čekat do pondělí a je třeba to komunikovat veřejnosti už dnes. Musíme reagovat, je nárůst. Musíme veřejnosti jasně říci, že musíme být dále disciplinovaní, nesmíme to podcenit," dodal.

V zemi poslední dny přibývá nově potvrzených případů koronaviru a neustále se objevují další ohniska nákazy. Premiér ve středu s Vojtěchem o vývoji epidemiologické situace jednal. Původně se shodli, že do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Babiš po tomto jednání nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve veřejných vnitřních prostorech.

Premiér, stejně jako ministr zdravotnictví, nepovažuje za nutné obnovit činnost Ústředního krizového štábu. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes na twitteru uvedl, že vláda se bude v pondělí zabývat otázkou, za jaké situace by se činnost Ústředního krizového štábu obnovila. "Není důvod, zvládá se to zatím v rámci normálních zákonů, kompetence ministerstva zdravotnictví. Budeme o tom jednat," řekl komentoval to Babiš.

Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo 14.570 lidí, z nichž se ale už více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak je 5062, což je nejvíc od začátku epidemie. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví ale může jít o chybu v datech, kdy se nevyřazují ze statistik všichni vyléčení. Zadal proto jejich audit.