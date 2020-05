Některá omezení budou od pondělí nově účinná jako opatření MZd

Praha - Omezení provozu škol, zařízení sociálních služeb, restaurací, hromadných akcí nebo vstupu cizinců do České republiky bude od pondělí nově platit jako opatření ministerstva zdravotnictví (MZd). Vzhledem ke konci nouzového stavu v neděli 17. května resort musel přistoupit ke změně právního režimu z krizového opatření. Vyplývá to z usnesení, která ministerstvo zveřejnilo na webu.

Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo s výjimkami příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Na území Česka mohou od 11. května s negativním testem na koronavirus také občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech. Opatření týkající se vstupu cizinců do ČR nemá stanovený konečný termín.

Do 25. května naopak bude ministerstvo skrze mimořádné opatření omezovat provoz restaurací, škol či hromadné akce do 100 osob. V pondělí 25. května by se pak měly otevřít vnitřní prostory restaurací, fungovat budou smět také ubytovací zařízení. Otevřou se i vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích. Otevřít se mají také školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Hromadné akce by ale měly být regulovány i nadále, od 25. května by měly být povoleny pro nejvýše 300 osob. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od 8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000, řekl v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Skrze mimořádné opatření bude od pondělí ministerstvo omezovat také provoz zařízení sociálních služeb. Od 25. května by měly být v omezeném režimu služby pro lidi mladší 50 let a měly by být povoleny návštěvy u klientů v pobytových službách. Od 8. června by na vycházky z domovů seniorů mohli vyrazit i jejich obyvatelé. Od 22. června by se pak otevřely služby všem klientům bez ohledu na věk. Podmínkou je dodržování preventivních opatření.