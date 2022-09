Některá města už mají představu o koalici, dohoda v Plzni vyvolala odpor lídrů

Praha - Často jen krátce po sečtení hlasů v letošních obecních volbách začala ve většině velkých měst vyjednávání o budoucí radniční spolupráci. V některých se už strany domluvily. Mezi nimi i Plzeň, kde navzdory vítězství koalice Spolu tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ještě v noci podepsali lídři ANO, Pirátů a STAN memorandum o společném vedení města. Koalice opřená i o zastupitele za SPD ale vyvolala nesouhlas celostátních lídrů Pirátů i STAN.

Vítěz pražských komunálních voleb Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) začal vyjednávat o budoucí koalici nejprve s hnutím STAN. V pondělí má jednat s Piráty. "Budeme postupovat, jak jsme slíbili, tedy na půdorysu vládní koalice," sdělil ČTK lídr Spolu, poslanec a někdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Komunální volby v Praze vyhrála koalice Spolu před ANO. Piráti vedení dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem skončili třetí, Praha Sobě čtvrtá, páté bylo hnutí STAN a šestá SPD, která dosud neměla své zástupce v pražském zastupitelstvu. Odpoledne se poprvé při povolebním vyjednávání sešli zástupci Prahy Sobě, Pirátů a hnutí STAN, sejdou se znovu. Piráti plánují jednat o koalici na půdorysu té vládní se Spolu a STAN, ke které zamýšlí přibrat hnutí Praha Sobě.

Vítězná ODS s TOP 09 v Brně zahájí v pondělí jednání o koalici. Bude jednat se všemi a podle volebního výsledku začne s hnutím ANO, v úterý bude následovat KDU-ČSL se STAN. Další dny se setká se zástupci ostatních stran, které se dostaly do zastupitelstva. Rozhodnutí udělá po jednání se všemi subjekty, a to nejspíš příští víkend. Novinářům to dnes řekla jednička kandidátky a primátorka Markéta Vaňková (ODS). Nevylučuje vznik žádné koalice.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš i šéf Starostů Vít Rakušan se dnes postavili proti vznikající koalici ANO, Pirátů a STAN s podporou dvou zastupitelů za SPD ve vedení Plzně. Bartoš na twitteru uvedl, že chce případně využít kontrolní mechanismy ve straně. O věci už jednal s Rakušanem, který uvedl, že žádná spolupráce v Plzni s SPD uzavřena nebyla. S koalicí, která by se opírala o podporu SPD, nesouhlasí. Přes kritiku předsedy Bartoše stojí plzeňský lídr Pirátů Bosák za koalicí s ANO a STAN podpořenou SPD. Večer ji bude hájit v Praze na vedení Pirátů. Nad spoluprací s SPD se pozastavili také zástupci plzeňského Spolu. Zapojení zastupitelů zvolených za SPD do vedení města by podle nich pošlapalo hodnoty, které Spolu sdílí s dalšími demokratickými stranami, a ohrozilo praktické fungování města.

Zatím na jediný sporný bod týkající se Městské nemocnice Ostrava (MNO) narazili v koaličním vyjednávání v Ostravě zástupci vítězného hnutí ANO a koalice Spolu. I na této věci se už ale vyjednávací týmy shodly, a nic tak nebrání v dalších jednáních s potenciálními koaličními partnery, kterými mohou být Piráti, případně hnutí Ostravak.

ANO, které vyhrálo i v Pardubicích, jedná o dvou podobách možné magistrátní koalice. První variantou je užší spolupráce se stranami, s kterými dosud v podobné sestavě radnici vedlo. Druhou možností je širší koalice. Jednání bude pokračovat v pondělí.

I v Olomouci vítězné hnutí ANO dopoledne usedlo k jednacímu stolu se zástupci koalice Spolu, později se sešlo se zástupci dalších stran a hnutí v novém zastupitelstvu. Ve Zlíně by mohla vzniknout koalice vítězného ANO s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů.

Také v Karlových Varech začalo dnes ANO jednat o vzniku koalice ve městě. Jako první přišlo na řadu hnutí Karlovaráci, které skončilo na druhém místě, poté koalice Spolu. Jde o strany, které tvořily koalici v posledních čtyřech letech. Na této platformě by vítězové chtěli začít sestavovat koalici, řekla ČTK primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která by chtěla v této funkci zůstat.

V Liberci začali o povolebním uspořádání jednat vítězní Starostové pro Liberecký kraj. Pokračování koalice s ANO a ODS, která krajské město vedla poslední čtyři roky, je ale málo pravděpodobné. Starostové dnes vyjednávali s ODS, schůzku mají domluvenou také s uskupením Liberec otevřený lidem (LOL).

Českobudějovická ODS, která vyhrála volby, se dohodla na společném postupu při jednání o koalici s TOP 09 a KDU-ČSL. Mají 19 ze 45 zastupitelů, případných koaličních partnerů je více.

Ve většině velkých měst vyhrálo volby opoziční hnutí ANO. Ze 13 krajských měst zvítězilo hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše v osmi z nich, a to v Ostravě, Olomouci, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Pardubicích, Ústí nad Labem a ve Zlíně. Vládní strany vyhrály v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Českých Budějovicích.

Z dalších 14 statutárních měst, tedy těch, v jejichž čele stojí primátor, vyhrálo ANO v devíti z nich. V Mladé Boleslavi hnutí kandidovalo s Volbou pro Mladou Boleslav. Ve Frýdku-Místku zvítězilo uskupení Naše město F-M. V Kladně obhájila první místo Volba pro Kladno, v Mostě hnutí ProMOST a v Třinci kandidátka Osobnosti pro Třinec. V Karviné opět vyhrála ČSSD.

V Havířově už v pondělí podepíšou koaliční dohodu. Vedení města se fakticky nezmění. Primátorem zůstane Josef Bělica (ANO). V Třinci by v následujících čtyřech letech měla vládnout trojkoalice složená ze zástupců vítězného uskupení Osobnosti pro Třinec, KDU-ČSL a uskupení Společně pro Třinec, koaliční dohodu mají podepsat v úterý. Dosavadní primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) má ve funkci pokračovat. Vítězné ANO v Litoměřicích a Teplicích jedná o koalici s druhými v pořadí. V případě lázeňského města je to s ODS, která řadu let na radnici vládla. V Litoměřicích občanští demokraté oznámili, že po dvaceti letech odchází do opozice. Vítězné ANO v Příbrami chce vytvořit širší koalici. Jednat chce minimálně se třemi dalšími uskupeními, a to s ODS, SPD nebo Příbramí 2030 a nedá se čekat, že strany uzavřou dohodu na prvních schůzkách.

Rýsují se už i některé koalice v pražských městských částech. Na radnici Prahy 13 vznikla dohoda ODS, ANO a Společně pro Prahu 13 (TOP 09 a KDU-ČSL). Dosavadní starosta David Vodrážka z ODS znovu stane v čele radnice.