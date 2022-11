Brno - Několik tisíc lidí v Brně sledovalo rozsvícení vánočního stromu. Náměstí Svobody bylo několik minut před 17:00 zcela zaplněné, další Brňané se tísnili v přilehlých ulicích. Po rozsvícení stromu na ně čekalo překvapení - hudební vystoupení z oken rohového domu v ústí Zámečnické ulice. Vánoční melodie zahrálo z oken komorní žesťové těleso, zazpíval pěvecký sbor.

Na náměstí Svobody už jsou v provozu také vánoční trhy, stejně jako na Zelném trhu a Dominikánském náměstí, kde lidé najdou i betlém zabírající prakticky celou horní část před Novou radnicí. Na Moravském náměstí se dnes roztočilo vyhlídkové kolo, hned se u něj tvořily fronty.

Součástí vánočních trhů na náměstí Svobody bude kulturní program. Pořadatelé z městské organizace TIC Brno připravili na příštích 29 dní více než 150 vystoupení různých žánrů, od folkloru po rock. Na Zelném trhu se bude hrát a zpívat vždy od středy do neděle v podobně různorodém, ale klidnějším duchu.

Na rušných místech v centru Brna budou až do Vánoc hlídkovat strážníci. "Naším cílem je, aby si návštěvníci vánočních trhů mohli adventní období užít v klidu a cítili se tu bezpečně. Tomu odpovídá četnost a intenzita kontrol, které mají především preventivní charakter. Pokud by ale přece jen nastala nějaká nepříjemná situace, strážníci ji lidem pomohou ihned řešit," uvedl vedoucí revíru Střed Radek Hála.

Řidiči musejí počítat s dopravními omezeními. Dotknou se i těch, kteří mají oprávnění pro vjezd do historického centra.

Denně tudy projde velké množství lidí. Často jde o skupinky, které jsou v družném hovoru a příliš se nesoustředí na to, co se kolem nich děje. Bezpečí chodců je pro nás velmi důležité, proto řidiči, kteří by značení nerespektovali nebo porušovali dopravní předpisy, musí počítat s postihem," uvedl vedoucí dopravní jednotky Městské policie Brno Emil Zdražil.