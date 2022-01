Několik stovek turistů vyrazilo na novoroční výstup na Babí lom

Lelekovice (Brněnsko) - Několik stovek turistů si dnes užilo teplé a chvílemi i slunečné počasí a vyšlo na jeden z oblíbených vrcholů severního Brněnska, na Babí lom ve výšce 562 metrů nad mořem. Jde o jednu z tradičních akcí Klubu českých turistů, letos to bylo 50 let od prvního ročníku. Výhledů z rozhledny na opačné straně skalnatého hřebene si však neužili, protože oprava rozhledny se kvůli náročnosti protáhla z podzimu až do jara.

Babí lom je oblíbeným výletním cílem, na který se dá přijít z různých stran, z Lelekovic, Vranova u Brna, Kuřimi či Svinošic a Šebrova. Skalnatý úsek od vrcholu k rozhledně je atraktivní svým charakterem, protože pohyb po něm není úplně jednoduchý a svahy padají prudce na obě strany. Letos to měli turisté jednodušší, protože kvůli teplému počasí v závěru roku nebyly exponované úseky pokryté sněhem či námrazou.

Rozhledna bude turistům k dispozici zase na jaře, uzavřená je už od srpna. "Snažili jsme se dotáhnout stavbu do pokládky dlažby, aby mohl být přes zimu otevřen minimálně spodní ochoz. Avšak oprava je podstatně většího rozsahu, než byl původní předpoklad," uvedl na webu Lelekovic starosta Aleš Mikauš. Stavba je tak nyní zabezpečená proti zatékání do konstrukce a zadláždění je možné dělat až v teplejším období. "Je potřeba delší časové období s teplotou okolo deseti stupňů," poznamenal Mikauš. Práce budou pokračovat, jakmile to počasí dovolí.