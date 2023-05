Několik stovek lidí v Praze demonstrovalo proti vládě

Praha - Několik stovek lidí se dnes sešlo na Václavském náměstí v Praze, aby protestovali proti vládě a válce na Ukrajině. Požadovali také odchod Česka z NATO a Evropské unie. Organizátorem akce byl Ladislav Vrabel, který už několik podobných demonstrací uspořádal. Kolem 16:00 má skupina v plánu vydat se na pochod směrem k Malostranskému náměstí. V odpověď na dnešní protest se na schodech před Národním muzeem shromáždily desítky lidí, aby naopak vyjádřily své sympatie k Ukrajině.

Fotogalerie

"My jsme se potkali poprvé před rokem, kdy jsme organizovali s mojí manželkou demonstraci 8. května 2022 na náměstí Republiky. Ta demonstrace byla v době, kdy se všichni báli mluvit, ne, že by se dneska nebáli, a kdy nám vyhrožovali, že půjdeme na tři roky do vězení, když budeme podporovat Rusko," řekl dnes k protestujícím Vrabel. "Ta situace ve společnosti je ale mnohem horší, než byla před rokem. Ta situace je dneska taková, že stovka lidí je trestně stíhaná za své politické názory," dodal. V reakci na jeho slova lidé skandovali a tleskali.

Vrabelovi soud v dubnu nepravomocně uložil čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na rok a půl za šíření poplašné zprávy. Jeho výroky o tom, že Česko plánuje použít jaderné zbraně proti Rusku a následném ruském útoku na ČR, byly podle soudce Lukáše Svrčka schopné vyvolat v části společnosti obavy a znepokojení.

V proslovech se na demonstraci vystřídali také bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, někdejší předseda Valného shromáždění OSN a ministr zahraničí za ČSSD Jan Kavan, komunistický politik Josef Skála nebo bývalý poslanec Lubomír Volný, který byl do Sněmovny zvolen za SPD.

"Situace v republice je velmi vážná. Životní úroveň se za minulý a tento rok propadne v průměru až o čtvrtinu. A nejméně o čtvrtinu klesne hodnota úspor našim občanům. Zažíváme něco podobného, co v roce 1953 zažili naše rodiče a prarodiče při Zápotockého měnové reformě," uvedl dnes Paroubek. Kritizoval také přístup České národní banky k boji proti inflaci nebo česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Demonstrující při zmínkách o ministryni obrany Janě Černochové nebo premiéru Petru Fialovi (oba ODS) vykřikovali "demisi" a "hanba".

Lidé na Václavském náměstí také drželi transparenty s nápisy "Chceme zpět levné energie" nebo "Pryč s NATO". Někteří nesli vlajky KSČM, u stánků bylo možné podepsat různé petice. Před začátkem akce zaznamenala zpravodajka ČTK slovní potyčku mezi českým a ukrajinským občanem, obešla se ale bez zásahu policie.

Protestující před Národním muzeem naopak měli cedule s hesly "Mír nastane, když zvítězí Ukrajina" či "Rychlé vítězství Ukrajiny = stálý mír ve světě". Kromě ukrajinských a českých vlajek bylo možné před budovou muzea spatřit také vlajky NATO a EU. Živá kapela pak hrála českou, ukrajinskou a evropskou hymnu.