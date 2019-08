Několik stovek aktivistů zaplnilo halu letiště v Hongkongu

Hongkong - Několik stovek prodemokratických aktivistů dnes zaplnilo halu mezinárodního letiště v Hongkongu ve snaze zvýšit mezinárodní povědomí o krizi, které toto území pod čínskou správou čelí. Demonstrovat chtějí na letišti tři dny. Vedení letiště ve čtvrtek oznámilo, že provoz bude fungovat normálně. Do odbavovacího prostoru policie a letištní ostraha umožňuje vstup jen s cestovními doklady, informovala agentura Reuters.

Většinou mladí lidé v černých tričkách na letišti rozdávají letáky v desítce jazyků, které začínají oslovením "Milí cestující" a v nichž se omlouvají za neočekaváné uvítání. "Přijeli jste do roztříštěného města, ne do takového, jaké byste očekávali," uvádí se mimo jiné v letácích. Někteří drží transparenty s nápisy o policejním násilí během demonstrací, které trvají už tři měsíce.

"Chceme vyslat mezinárodní vzkaz. Nejsme výtržníci, jsem skupina lidí v Hongkongu, která bojuje za lidská práva a svobodu," řekla jedna z demonstrujících, šestnáctiletá Charlotte Lamová agentuře Reuters.

Protesty začaly už v červnu kvůli návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Místní vláda návrh pozastavila, ale demonstranti dále protestují proti sílícímu vlivu Pekingu a požadují odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Od návratu této bývalé britské kolonie pod čínskou správu v roce 1997 má Hongkong oproti Číně některé svobody, včetně možnosti demonstrací.

Dnešní manifestace na letišti nemá povolení, podobně jako to bylo s některými protesty v předchozích dnech, proti nimž policie zasáhla a použila i slzným plyn. Někteří z demonstrantů házeli při protestech kameneny. Některé země, například USA či Austrálie, kvůli poté proto už upozornily své občany na možná rizika spojená s cestami do Hongkongu.

Cestující na letišti si ale zatím podle agentury Reuters nestěžují. "Nevím, co si o tom protestu mám myslet. Jen doufám, že se nezpozdí můj let," uvedla cestující z Nového Zélandu.

Mladý muž z Tchaj-wanu manifestaci uvítal, i když jeho let byl zrušen. "Myslím, že to je důležité, protože dnes je to Hongkong a zítra to bude Tchaj-wan, jsme také v nebezpečné situaci," dodal. Vztahy Tchaj-wanu a Pekingu jsou dlouhodobě napjaté, protože od roku 1949 funguje de facto nezávisle, ale Čína ho považuje za svou provincii.

Demonstrace na letišti v Hongkongu se konaly už 26. července. I tehdy se několik stovek lidí v černém oblečení usadilo v příletové hale a vítali cestující s transparenty "Nejsou tu nepokoje, pouze tyranie!" či "Svobodu Hongkongu".

Protesty dnes kritizoval zástupce 17 developerských firem v Hongkongu, podle nichž nepokoje ohrožují tamní podnikatele. Peking Hongkongu po jeho návratu pod čínskou správu přislíbil také, že kapitalistický systém tam bude zachován beze změny po "nejméně" 50 let.