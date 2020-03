Několik Slováků při návratu odmítlo karanténu a zmizelo v Praze

Bratislava - Několik Slováků při organizovaném návratu do vlasti přes Česko odmítlo kvůli pandemii koronaviru povinnou karanténu a "ztratilo se" v Praze. Novinářům to dnes řekl státní tajemník (náměstek) slovenského ministerstva zahraničí Martin Klus. Podle něj zmíněný incident může ohrozit spolupráci s ČR, která pomáhá Slovensku při dopravě jeho občanů ze zahraničí.

"Staly se nám případy, jako nedávno v České republice, kdy někteří (slovenští) občané odmítli nastoupit do karantény, dokonce se ´ztratili´ v Praze. To hrozí diplomatickými problémy, že nám možná česká strana neumožní takovou možnost repatriace," uvedl Klus. Dodal, že v souvislosti se zmíněnou kauzou slovenské úřady požádaly o pomoc slovenskou i českou policii.

Česko například minulý týden letecky dopravilo do Prahy z Kanárských ostrovů nejen české občany, ale i Slováky a Slovince.

Podle Kluse slovenská diplomacie pomohla dosud s návratem 1468 svých občanů. Většina z nich byla do země dopravena organizovaně a právě v takovém případě musejí Slováci nastoupit do povinné karantény ve státních zařízeních. Tato skutečnost podle Kluse zpomaluje repatriaci lidí, protože nejprve musejí úřady vyčlenit příslušné ubytovací kapacity. Někteří Slováci si již stěžovali na nízkou kvalitu ubytování v karanténních centrech.

Ještě minulý týden tehdejší ministryně vnitra Denisa Saková řekla, že stovky Slováků nedodržely povinnou karanténu, kterou úřady nařídily pro některé skupiny občanů jako jedno z opatření proti šíření koronaviru. Provinilcům za to hrozí pokuta. Slováci, kteří se vrátí do vlasti individuálně, musejí nastoupit do dvoutýdenní domácí karantény.