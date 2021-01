Několik restaurací otevřelo, kontrolovala je policie

Praha - Několik restaurací v Česku dnes otevřelo na protest proti vládním nařízením. Stoupenci iniciativy Chcípl PES ve svých podnicích nabízeli k podpisu petiční archy. Většinou dorazilo maximálně několik desítek lidí, menší zájem někde ovlivnilo i špatné počasí. Mnoho otevřených podniků kontrolovala policie, dvě restaurace na Svatém Kopečku u Olomouce odpoledne nařídila uzavřít. Některé podniky, které se původně chtěly protestu zúčastnit, nakonec vůbec neotevřely, zjistila ČTK.

V Praze se zapojila restaurace Šeberák, která otevřela už před několika týdny. Kolem poledne v ní byla asi desítka lidí, dorazili i někteří mimopražští. Několik dalších podniků v hlavním městě sice protest podporuje, ale buď otevřely pouze výdejní okénko nebo měly na zavřených dveřích protestní plakáty či české vlajky. Iniciativa také na webu uvádí i některé pražské podniky, které měly zavřeno a nebyly nijak označené.

Na Svatém Kopečku u Olomouce otevřely restaurace U Macků a U Maci. Na stolech byly petiční archy, podniky měly být v provozu do 20:00. Po poledni ale k Mackům dorazila policie a nařídila zavřít. Majitel restaurací Martin Macek řekl, že v podniku bylo několik hostů, které policisté nechali dojíst objednané jídlo. "Obě restaurace jsme poté zavřeli a nechali jsme v provozu výdejní okénka," uvedl. Otevřít by ale chtěl i v neděli.

Policie dorazila i do baru Tátův obývák v Rokytnici v Orlických horách, kde bylo po 18:00 asi 20 lidí. Mohli si dát čepované nápoje včetně piva, bar vybíral dobrovolné příspěvky. Pokud by někdo chtěl zůstat v podniku déle než do 21:00, muže přespat v domě, ve kterém se nachází. "Případ evidujeme jako porušení vládních nařízení. Bude zadokumentováno a oznámeno místně a věcně příslušnému správnímu orgánu," řekla ČTK mluvčí policie Eliška Majerová.

Jako petiční místnost odpoledne otevřel svůj Hostinec U Lípy Jaroslav Pulicar ve Zborné, která je součástí Jihlavy. Během první hodiny přišlo asi šest lidí. Pulicar uvedl, že nebude nalívat alkohol. Zapojit se chtěla původně i Anna Doležalová, která v pronajatých prostorách provozuje jihlavskou Krčmu U Piráta. Nakonec neotevřela. Očekávala od organizátorů větší podporu v tom, jak postupovat a argumentovat například před policií, aby se nevystavovala postihu. Nechce také, aby sankce hrozily hostům.

K protestu se naopak připojil ústecký podnik Veranda. Hosty obsluhoval nikoliv jako veřejnost, ale jako sympatizanty hnutí Chcípl PES. Podporu přišly vyjádřit zhruba dvě desítky lidí. "Neobsloužíme nikoho, kdo není sympatizant hnutí. Máme nastavené stanovy, k dispozici petiční archy," uvedl provozovatel Radek Žďárecký.

Na Plzeňsku otevřelo několik restaurací, mezi nimi oblíbený cyklo bufet Na Štuperku v Chotíkově. "Lidi to vítají. Chodí a podepisují petici, mají o to zájem. Za více než týden tam mám přes 100 podpisů," řekl majitel Pavel Razým. Dnes ho podle něj podpořily desítky lidí. Otevřeno má pořád kromě středy. V provozu byla i restaurace Lidový dům ve Starém Plzenci. "Policisté monitorují situaci při běžném výkonu služby a na otevřené restaurace potom reagují," řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Policejní kontrola se nevyhnula ani pivovaru Malý Janek v Jincích na Příbramsku, bližší informace k ní ale policie nezveřejnila. Zhruba 20 hostů odpoledne sedělo v kladenské restauraci Na Amálce. Většina před sebou měla pivo. Podle provozovatele Filipa Bodnára šlo o členy a sympatizanty hnutí Chcípl PES, mají členskou kartu. Na zákaz vstupu veřejnosti upozorňovala i cedule na dveřích.

Podobně k akci přistoupil pivní šenk Čtyři růže v Brně. Restauraci, stejně jako dalších 25 podniků na jižní Moravě, kontrolovala policie. "Zjistili jsme čtyři porušení. Dvě byla na Vyškovsku, jedno na Brněnsku a jedno na Břeclavsku," uvedl bez bližších podrobností mluvčí policie Petr Vala. Případy bude policie nadále řešit.

Zástupci iniciativy na úterní tiskové konferenci oznámili, že chtějí založit politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES. Restaurace se mají stát politickými buňkami a mohou být otevřené, protože podle iniciativy politická jednání mají z vládních protiepidemických nařízení výjimku. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) takový výklad pravidel odmítl.

Vláda jako součást opatření proti šíření koronaviru uzavřela restaurace už loni na jaře, ke stejnému kroku sáhla v polovině října. Zákaz od té doby s výjimkou krátkého období před Vánoci trvá dodnes. Restaurace mohou sice prodávat jídlo a nápoje z okénka, podle výzkumné společnosti Nielsen ale gastronomické odvětví v Česku každým dnem uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun.

Podle průzkumu společnosti Up Česká republika chybí možnost vyrazit s rodinou nebo přáteli do restaurace 66 procentům Čechů.