Praha - Několik osobností v Praze na Újezdě podpořilo Sokolský běh republiky, který se uskuteční 28. října. Akce se zúčastnili například olympijský vítěz David Svoboda, herec Jakub Kohák, ultramaratonec Miloš Škorpil nebo hlavní tvář projektu, šermíř Alexander Choupenitch, který získal bronz na poslední olympiádě v Tokiu.

Osobnosti spolu s několika dalšími běžci se sešli dopoledne symbolicky u Tyršova domu na Malé Straně. Poté se přesunuli na Újezd, kde s panoramatem Pražského hradu běžecky zapózovali pro přítomné fotografy. Několik z nich poté vyběhlo na Petřín, kde se přesně za měsíc uskuteční jeden ze sokolských běhů. Další by měly být na dalších 45 místech, včetně tří zahraničních (Ottawa, San Francisco a Washington). Podle organizátorů se podobná akce jako v Praze dnes konala na více než 20 dalších místech. Například v Děčíně je ambasadorem boxer Lukáš Konečný.

Hlavní tváří výběhu a celého projektu je čerstvý olympijský medailista Alexandrer Choupenitch, který je aktuálně asi nejznámějším sokolem. "Líbí se mi, že je to o zdravém životním stylu a sportu, který byl v době pandemie v ústraní. Je čas vyběhnout, a když si tím připomeneme i bohatou historii naší země, je to jedině dobře," uvedl Choupenitch. Na Sokolský běh republiky na Petříně se těší. "Spíše než závod je to zábava, jde o to, abychom se pobavili. Trať měří zhruba šest kilometrů, na to se nemusí nějak zvlášť trénovat," podotkl olympijský medailista.

Pravidelným účastníkem sokolského běhu je v posledních letech také zlatý medailista z olympiády v Londýně 2012 v moderním pětiboji David Svoboda. "Před dvěma lety jsem vyhrál, to vím, protože se startovalo hromadně. Loni jsme běželi ve vlnách, takže jsem si svoje umístění ani nezjišťoval. Ono při téhle akci to není vůbec důležité. Je to spíše oslava běhu a sportu obecně, scházejí se tady celé rodiny. Letos by se mělo startovat opět hromadně, což je mnohem lepší," dodal Svoboda.