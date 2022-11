Několik mobilizovaných Rusů skončilo mezi wagnerovci, tvrdí ruská organizace

Moskva/Kyjev - Ruská armáda vyslala několik mobilizovaných mužů k jednotce složené z trestanců naverbovaných do bojů na Ukrajině soukromou Wagnerovou (v přepisu z ruštiny Vagnerovou) vojenskou skupinou. Tvrdí to ruská nevládní organizace Vojenské matky, jíž to řekla matka jednoho z mobilizovaných, uvedl portál Meduza.

Matka muže z Omské oblasti, který byl mobilizovaný v září, tvrdí, že její syn se společně s několika dalšími muži ze stejného regionu ocitl u wagnerovců. Žena uvedla, že ve vojenské knížce jejího syna chyběla poznámka, že byl mobilizován, kvůli čemuž mohl být poslán k jednotce Wagnerovy skupiny složené z bývalých trestanců a působící v zóně bojů v ukrajinské Luhanské oblasti. Rodina vojáka se obrátila se stížnostmi na vojenskou prokuraturu, vojenský komisariát a také na úřady Omské oblasti, reakce se jí ale nedostalo.

Na Ukrajině spolu s ruskou armádou bojují žoldnéři Wagnerovy skupiny. Podle dřívějšího oznámení ukrajinské vojenské rozvědky jich na Ukrajině působí zhruba 8000, přičemž většinu z nich tvoří naverbovaní trestanci. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden podepsal výnos, na jehož základě bude možné mobilizovat také osoby, které spáchaly některé závažné trestné činy.