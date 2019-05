Několik běžců na okraji Plzně napadl zřejmě dravý pták

Ilustrační foto - Manželé Lubor Křivka a Mirka Křivková z Košumberka na Chrudimsku se věnují sokolnictví a jeho propagaci desítky let. Na snímku z 19. září 2017 je jejich káně Harrisova při výcviku.

Ilustrační foto - Manželé Lubor Křivka a Mirka Křivková z Košumberka na Chrudimsku se věnují sokolnictví a jeho propagaci desítky let. Na snímku z 19. září 2017 je jejich káně Harrisova při výcviku. ČTK/Vostárek Josef

Plzeň - Neobvyklou záhadu řeší v těchto dnech ochránci přírody v Plzni. Na místní záchrannou stanici živočichů se tento týden obrátil mladý muž, kterého v lese u Borských polích napadl při běhání větší pták. Později se přihlásili další tři běžci se stejnou zkušeností. Z incidentu si odnesli škrábance, řekl dnes ČTK Karel Makoň ze stanice. Původně se domníval, že na běžce mohla výjimečně zaútočit sova puštík. Když se ale objevilo více případů, mohly být podle Makoně útočníkem spíše dravý pták se sokolnickým výcvikem.

"Všichni čtyři (běžci) shodně tvrdí, že nešlo o sovu puštíka, ale dravého ptáka, který jim zaútočil zezadu na hlavu, poměrně dlouho je pronásledoval a pak si sedl na větev u cesty. Časová osa odpovídá posledním deseti dnům, lokalita přesná, přičemž jeden případ se stal v sobotu, druhý v neděli a další v pondělí. Čtvrtý byl asi deset dní zpět," řekl Makoň.

Když se poprvé dozvěděl o napadení běžce, prohledal okolí místa nedaleko psího útulku, nic ale v lese nenašel. Usoudil, že mladý muž běžel po cestě, u které bylo v porostu či na zemi čerstvě vyvedené mládě nebo mláďata puštíka obecného. Tato středně velká běžná sova patří povahově k bojovnějším. Když vyhodnotí, že někdo ohrožuje její mláďata, tak může i zaútočit, aby vetřelce zastrašila. Makoň ale zároveň připustil, že za svou pětadvacetiletou kariéru nic podobného nezažil.

Když se ale přihlásili další dva muži a žena se stejnou zkušeností ze stejné lokality, Makoň změnil názor. "Podle toho, co popisují další sportovci, se s největší pravděpodobností opravdu nebude jednat o divokého puštíka chránícího mláďata, ale spíše o ochočeného a sokolnicky cvičeného dravého ptáka. Chování dravce je totiž hodně atypické a žádný volně žijící divoký pták by tohle nikdy neudělal, nebo alespoň tak často neopakoval," řekl. Do pátrání po ptačím útočníkovi tak zapojil i sokolníky, kteří se budou snažit dravce vypátrat a odchytit.