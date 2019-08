Někdejší Krejčířovu vilu v Černošicích zasáhl v noci požár

Černošice (u Prahy) - Někdejší vilu uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy zasáhl v noci rozsáhlý požár, plameny zničily téměř celou střechu. Na místě nyní zasahuje osm jednotek hasičů, je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, řekla dnes ráno ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Dům, na který byla kvůli Krejčířovým dluhům uvalena exekuce, byl dlouhodobě neobývaný. V dražbě se vilu opakovaně nepodařilo prodat.

"V 1:55 nám byl nahlášen požár rodinného domu v Černošicích. Platí tam nyní druhý stupeň požárního poplachu, zasahuje osm jednotek. Hasiči pracují v dýchací technice a rozebírají střechu, která byla zasažena v plném rozsahu," uvedla mluvčí hasičů.

Kolem 09:00 se na místě sejdou vyšetřovatelé, aby začali zjišťovat příčinu požáru. Vstup do neobývaného objektu stále není možný. Zatím nejsou informace, že by byl při požáru někdo zraněn. Zásah hasičů bude pokračovat ještě několik hodin, podle velitele zásahu minimálně do poledne, dodala Kereková.