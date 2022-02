Někdejší izraelský ministr navrhl přednostně postavit plynovod do Evropy

Jeruzalém - Izraelská vláda by měla přednostně prosazovat výstavbu plynovodu z Izraele do Evropy po dně Středozemního moře. Ve svém dnešním tweetu to napsal bývalý izraelský ministr energetiky Juval Steinitz. Dodal, že je doba, kdy se celosvětově prudce zvyšují ceny energií a že Evropa čelí vážnému nedostatku zemního plynu.

V současnosti je podle bývalého ministra "velmi důležité prosazovat izraelskou exportní kapacitu plynu přímo do Evropy prostřednictvím plynovodů, které povedou přes Středozemní moře". Izrael nyní do Evropy vyváží plyn přes terminály na zkapalnění plynu v Egyptě. Jedná také o výstavbě nového plynovodu z Izraele do Turecka.

Egypt začal dovážet izraelský plyn v roce 2020, a to i pro účely vývozu do Evropy a do Asie. U izraelského pobřeží ve Středozemním moři začala na konci roku 2019 těžba z pole Leviathan, kde je jedno z největších ložisek plynu objevených v minulém desetiletí. Bylo objeveno roku 2010 a obsahuje odhadem přes 600 miliard krychlových metrů plynu. To odpovídá zhruba 65 letům spotřeby Izraele a země od začátku plánovala, že se může díky tomu stát vývozcem energií.

Cena plynu pro evropský trh se v reakci na ruský útok na Ukrajinu ve čtvrtek zvýšila asi o třetinu, dnes ale klesá. Kontinent je v dodávkách plynu závislý na Rusku z více než třetiny, nízké zásoby paliva už loni přispěly k růstu cen na rekordní úrovně. Obavy z případného narušení dodávek vyvolává nejistota ohledně toho, jak Rusko zareaguje na nové západní sankce.