Nejzajímavějším momentem kampaně je podle experta zatím vzestup Nerudové

Praha - Dramatický vzestup ekonomky Danuše Nerudové díky profesionální a velmi dobře zpracované kampani je podle konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu zatím nejzajímavějším momentem kampaně před prezidentskými volbami. Za klíčové pro závěr kampaně považuje velké televizní debaty, na které se podle něho nyní kandidáti připravují zejména na diskusích s občany. Řekl to dnes ČTK.

Nerudová měla podle květnového výzkumu agentury Median podporu 3,5 procenta dotazovaných, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by tehdy získal 28,5 procenta a někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel 19,5 procenta hlasů. Podle průzkumu z přelomu listopadu a prosince by Nerudovou podpořilo 28 procent respondentů, což jí poprvé zajistilo první místo. Babišovi model přisoudil 26,5 procenta hlasů a Pavlovi 23,5 procenta.

Komínek považuje vzestup Nerudové za dramatický. "Z mého pohledu je prozatím nejzajímavějším momentem kampaně," uvedl. Její kampaň je profesionální a velmi dobře zpracovaná. "Dokáže vyvolat dojem skutečné občanské kandidátky a má správně načasované a silné momentum. Zároveň ale bude velmi obtížné toto momentum udržet, protože nás čeká poslední měsíc kampaně, který bude plný televizních debat," míní.

Do debat podle něj všechny týmy své kandidáty pečlivě připravují, ale vždy jde o situaci, kterou nemají plně pod kontrolou. "V nestřežený moment mohou někteří z kandidátů přestat dodržovat nacvičený postup a celá kampaň se může zhroutit jako domeček z karet," uvedl Komínek. Za klíčové považují lednové debaty i kandidáti, což je podle Komínka zjevné z toho, že téměř všichni pečlivě objíždějí republiku a debatují na menších pódiích, kde získávají zkušenosti a "ještě není tolik v sázce."

Babiš naopak koncem listopadu oznámil, že se do konce roku nezúčastní žádné debaty kandidátů. "Je to strategické rozhodnutí a za mne dává perfektní smysl," uvedl Komínek. Cílem debat je podle něj především zviditelnit kandidáta a seznámit veřejnost s jeho postoji, což v Babišově případě není potřeba. "Uvědomuje si to i jeho tým - samotná tisková konference k ohlášení kandidatury byla rámována slovy 'prostě Andrej Babiš, jakého dobře znáte'," vysvětlil.

Díky neúčasti v debatách má podle Komínka Babiš prostor, aby se věnoval kampani tam, kde mu to může potenciálně přinést větší zisk. "Zároveň tím neodkrývá karty oponentům a hlavně minimalizuje riziko, že nepodá optimální výkon - právě neschopnost kontrolovat své emoce je jednou z jeho největších slabin," míní Komínek.

O Vánocích však podle něho musí nastat určitý útlum kampaně. "Lidé mají úplně jiné starosti. To ale neznamená, že o kandidátech dva týdny neuslyšíme. Jedním z důležitých cílů prezidentské kampaně je i vyvolat pocit, že nám daný kandidát rozumí a je jeden z nás. Proto nás budou zásobovat fotkami z rodinné pohody a zdůrazňovat, jak jsou tradice pro ně osobně důležité, zejména na sociálních sítích," uvedl Komínek.