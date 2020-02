Nejvyšší ústavní činitelé proberou cestu šéfa Senátu na Tchaj-wan

Praha - Nejvyšší ústavní činitelé se na začátku března budou mimo jiné zabývat cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan. Dnes to novinářům řekl šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Kromě toho budou také probírat dopis čínského velvyslanectví určený Pražskému hradu, který varoval před možnými následky cesty bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Kvůli němu se ve středu setkal s čínským velvyslancem náměstek ministra zahraničí, který nepovažuje dopis za standardní formu diplomatické komunikace. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák dnes zveřejnil část oficiálního zápisu z dosud poslední schůzky nejvyšších ústavních činitelů, kteří v říjnu Kuberovi cestu nedoporučili.

Vystrčil se ještě před březnovým setkáním s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (oba ANO) sejde s místopředsedy Senátu a předsedy senátorských klubů. Schůzku svolá na úterý 25. února. "Samozřejmě budu získávat další informace a názory, například od předsedy výboru pro zahraniční věci Pavla Fischera (nezávislý), případně od dalších lidí, kteří zahraniční politice rozumí, mají s tím určité zkušenosti," řekl Vystrčil.

Čínská ambasáda v lednu před cestou varovala. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Dopis je podle Vystrčila mrazivý a zavání vyhrožováním. "Myslím, že není možné, aby tímhle způsobem byla narušována suverenita kterékoli země, tím méně České republiky," poznamenal.

Kubera oznámil úmysl navštívit Tchaj-wan loni. Sklidil za to kritiku od čínské diplomacie i prezidenta Zemana, podle něhož cesta není v ekonomickém zájmu ČR. Kubera 14. ledna, týden před svou smrtí, uvedl, že mise nemá protičínský charakter a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy ČR s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást.

Nejvyšší ústavní činitelé na svém dosud posledním setkání v říjnu Kuberovi cestu nedoporučili. "Miloš Zeman upozornil, že takto vysocí ústavní činitelé na oficiální cestu na Tchaj-wan nejezdí, a to ani v rámci Evropské unie, a že zamýšlené aranžmá cesty by v Pekingu nepochybně bylo viděno jako provokace a diplomaticky necitlivý a nevhodný krok. Ke kritice záměru Jaroslava Kubery se přidal Andrej Babiš, podle něhož by se jednalo o nevhodnou cestu i z vnitropolitického hlediska. Citlivost takto vysoké oficiální návštěvy Tchaj-wanu zdůraznil i (předseda Sněmovny) Radek Vondráček," píše se v oficiálním zápisu ze schůzky, jehož část na svém twitteru dnes zveřejnil Jindrák.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) dnes před odletem na mimořádný summit v Bruselu uvedl, že Kuberovi cestu nedoporučoval a že šlo o oficiální pozici více ústavních činitelů. Jindrák Babišovi nově také radí s diplomacií.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.