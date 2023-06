Nejvyšší ústavní činitelé hovořili o vztazích se sousedy, Ukrajině či Číně

Nejvyšší ústavní činitelé se při dnešním setkání věnovali vztahům se sousedními státy, Ukrajině s ohledem na blížící se summit Severoatlantické aliance a Číně a vztahu k Tchaj-wanu. Na tiskové konferenci to oznámil prezident Petr Pavel. Schůzky ke koordinaci zahraniční politiky se kromě předsedů vlády, Sněmovny a Senátu zúčastnil také šéf diplomacie Jan Lipavský.

ČR jednoznačně setrvává v podpoře Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, uvedl Pavel. Bude podporovat ambice země pro vstup do NATO i Evropské unie, aktivity, které povedou nejen k obnově její suverenity, ale také k poválečné rekonstrukci. Co se týče Číny, ústavní činitelé mají podle Pavla snahu zachovávat velice pragmatický přístup. Chce usilovat o to, aby vztahy s Čínou byly založené na vzájemné výhodnosti, respektu a reciprocitě. Ministr zahraničí Jan Lipavský oznámil, že Česko bude kandidovat na nestálé členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů v letech 2032 a 2033.