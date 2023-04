Nejvyšší státní zastupitelství podalo dovolání v případu chlapce v kómatu

Pardubice - Nejvyšší státní zastupitelství podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v případu chlapce, který po komplikacích po operaci mandlí v Pardubické nemocnici zůstal v bdělém kómatu. Mimořádný opravný prostředek byl podán v neprospěch společnosti Nemocnice Pardubického kraje, kterou okresní i krajský soud zprostily obžaloby. Pro dovolání dvou odsouzených zdravotnic ještě nevypršela lhůta, řekl ČTK soudce Karel Gobernac z Okresního soudu Pardubice, který v případu rozhodoval vloni v dubnu. Na podání dovolání upozornila Česká televize.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž má podle mluvčího Petra Malého za to, že nemocnice jako právnická osoba neučinila dostatečná organizační opatření, aby eliminovala pochybení zdravotnického personálu. "Kvůli absenci těchto opatření je třeba přičíst právnické osobě trestní odpovědnost za vzniklý následek tohoto pochybení zaměstnanců," uvedl na dotaz ČTK Malý.

Je možné, že se na nejvyšší instanci obrátí i odsouzené zdravotnice. "Jsme teprve v polovině dovolací lhůty. Dva měsíce od doručení rozsudku všem procesním stranám uplyne v polovině května. Do té doby mohou obě odsouzené podat dovolání," řekl Gobernac. Podle něj by spis mohl být odeslán do konce června na Nejvyšší soud, který by mohl rozhodnout na podzim.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Podle soudu postupovaly chybně. Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Lékařka Martina Šípková dostala letos v únoru u odvolacího krajského soudu v Pardubicích za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti roční trest vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Sestře Barboře Špásové za stejné provinění soud uložil šestiměsíční trest s ročním podmíněným odkladem. Soud také potvrdil pro lékařku dvouletý zákaz výkonu povolání v pediatrii. Další sestru zprostil obžaloby již okresní soud stejně jako společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnickou osobu. Podle rozsudku neporušila žádný ze zákonných předpisů a také její interní dokumenty pro postup v podobných situacích byly dostatečné.

Rodina chlapce se již několik let domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco zvýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině nemocnice zaplatila šest milionů korun jako zálohu.