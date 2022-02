Nejvyšší správní soud je podle předsedy Šimky přetížený

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) je přetížený, nový předseda Karel Šimka proto bude usilovat o navýšení počtu asistentů a soudců. Alternativním řešením je rozšířit okruh stížností, které by soud mohl odmítat pro nepřijatelnost, případně jiným způsobem "utáhnout šrouby" a omezit přísun nových podnětů. Šimka jinak neplánuje v čele soudu otáčet kormidlo, řekl v rozhovoru s ČTK. NSS podle něj funguje dobře a vydává srozumitelná rozhodnutí.

Ambicí Šimky pro příštích deset let je udržet kvalitu rozhodování a také duch soudu, který první předseda Josef Baxa stavěl prakticky na zelené louce. "Duch byl otevřený, přátelský, umírněně lidskoprávní, což přetrvává i po téměř 20 letech," řekl Šimka. Po Baxovi vedl soud Michal Mazanec, skončil kvůli věku na přelomu roku. Poté prezident Miloš Zeman jmenoval devětačtyřicetiletého Šimku.

Problém přetížení soudu se prohlubuje zhruba posledních pět let. Tři desítky soudců loni dostaly na stůl 4917 kasačních stížností a dalších podnětů, včetně nové pandemické agendy. "Ale není to covidem, žádnými mimořádnými okolnostmi. Je to prostě standardní společenský jev, že se lidé soudí se státem, tak jako v celé Evropě," uvedl Šimka.

"Musíme navýšit počet asistentů na tři na každého soudce a nakonec se nevyhneme ani navýšení počtu soudců," konstatoval Šimka. "Ledaže bychom změnili procesní úpravu a utáhli v nějaké podobě šrouby přísunu věcí do správního soudnictví,“ dodal.

Šimka si umí představit navýšení o dva další senáty, tedy šest soudců a soudkyň. Nyní má NSS formálně 35 členů, nicméně dva dlouhodobě působí u evropských institucí a dva u Ústavního soudu. Zvyšování počtu soudců je vnímáno kontroverzně i uvnitř soudu - znamená potenciální problém s jednotou judikatury, ale také problém s prostorem.

Novela zákona loni umožnila soudu odmítat více stížností, například v přestupkových záležitostech nebo v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. Už dříve mohl soud označit za nepřijatelnou stížnost v záležitostech azylu. Brzy se ukáže, jaký bude mít změna dopad na zátěž soudu. Pokud by se právní úprava nezměnila a počet stížností se držel na současné úrovni, bude personální posílení nutností.

"Budeme ale potřebovat dva tři roky, abychom odbourali ten hrozný 'batoh', který si neseme s sebou z posledních let. Okolo roku 2025 nebo 2026 bychom mohli mít zpátky délku řízení kolem půl roku nebo tři čtvrtě roku, což je přiměřený rámec, a naši lidé by měli radost z práce," řekl Šimka. Nyní je délka řízení přibližně rok a soudci jsou podle předsedy unavení.

Prezident při jmenování Šimky varoval před politizací soudu. Předseda ale týmu svých soudců a soudkyň věří, jde podle něj o zkušené osobnosti, které se nenechají ovlivnit. Spíše než politické preference se podle něj do rozhodování promítá obecnější hodnotové nastavení.

"Rozhodujeme podle zákona, ale v rámci toho máte spoustu šedých zón, intervaly od-do, kde leccos závisí na osobním, hodnotovém naladění soudce. Hodnotové naladění soudu má nepochybně zásadní dopady do všech možných agend, od daní po azyl," uvedl Šimka. Baxa podle něj soud založil jako spíše liberální, chránící práva jednotlivce. "Já nemám důvod otáčet kormidlo," zdůraznil Šimka.