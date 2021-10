Nejvyšší soud USA zahajuje nové zasedání, čekají se velmi kontroverzní kauzy

Ilustrační foto - Kandidátka do nejvyššího soudu Amy Coneyová Barrettová při přísaze na slyšení v Senátu, 12. října 2020.

Ilustrační foto - Kandidátka do nejvyššího soudu Amy Coneyová Barrettová při přísaze na slyšení v Senátu, 12. října 2020. ČTK/AP/Patrick Semansky

Washington - Americkému nejvyššímu soudu dnes začíná další zasedání, které bude podle očekávání řady pozorovatelů zřejmě protkané výjimečně kontroverzními kauzami. Soudci se budou v příštích měsících zabývat třemi hlavními tématy, jež rozdělují americkou společnost: Právem na nošení zbraní, právem na potrat a zřejmě i otázkami týkajícími se rasy. Nejvyšší soudní instance je přitom v poslední době pod stále větším drobnohledem politiků i veřejnosti, uvažuje se i o její zásadní reformě.

Zasedání nejvyššího soudu začíná vždy v první říjnové pondělí a trvá rok, soudci však obvykle zveřejní všechna svoje rozhodnutí do poloviny června. "Na soud se bude během tohoto zasedání upírat snad největší pozornost od rozhodnutí v případu Bush versus Gore," řekl listu The Washington Post právník Pratik Shah s odkazem na kontroverzní rozhodnutí z roku 2000, které de facto rozhodlo prezidentské volby ve prospěch republikána George Bushe mladšího.

Za nejdůležitější považuje řada expertů očekávanou bitvu o právo na potrat. Republikány ovládané státy a odpůrci potratů již roky usilují o zvrácení rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 1973 v kauze Roeová versus Wade, které de facto stanovilo právo na umělou interrupci v celých USA. Rozhodnutí následně soud potvrdil o 20 let později v kauze Planned Parenthood versus Casey.

Republikánské státy v posledních letech cíleně přijímaly zákony, které byly v rozporu s těmito precedenty, ve snaze dostat téma znovu před nejvyšší soud. V tom od loňského roku silně převažují soudci nominovaní republikánskými prezidenty, kteří jsou většinou označováni za konzervativně smýšlející.

Největší pozornost se věnuje případu ze státu Mississippi, který zakázal veškeré potraty po 15. týdnu těhotenství. Soudy nižší instance zákon zatím vždy zablokovaly.

Republikáni loni do soudu neobvykle rychle dosadili konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou po úmrtí výrazné členky takzvaného liberálního křídla soudu Ruth Baderové Ginsburgové. Hlasité politické spory ohledně složení soudu přitom podle expertů podryly důvěru veřejnosti v jeho nezávislost.

"Legitimita soudu stojí na schopnosti ukázat, že personální výměna neznamená dramatickou změnu zákonů," řekla historička práva z Chicagské univerzity Farah Petersonová. "A to je to, co bude během tohoto zasedání v sázce," dodala.

Podpora soudu mezi veřejností postupně klesá, podle nedávného průzkumu společnosti Gallup souhlasí s výkonem soudců jen menšina demokratů, republikánů i voličů nehlásících se k ani jedné z hlavních stran.

Mezi demokraty se přitom již delší dobu hovoří o reformě nejvyšší soudní instance, například o omezení jejích pravomocí, zvýšení počtu soudců, či zrušení jejich doživotního mandátu. K tomuto tématu vznikla i zvláštní komise, která má v listopadu přednést svoje závěry prezidentu Joeovi Bidenovi.

Soud přitom bude pravděpodobně brzy čelit další změně ve své sestavě. Demokraté stále hlasitěji vyzývají liberálně laděného 83letého soudce Stephena Breyera, aby rezignoval. Umožnil by tak totiž Bidenovi nominovat mladšího nástupce, dokud demokraté ovládají Senát, který soudce do funkce potvrzuje. Ztráta kontroly horní kongresové komory přitom Bidenovým spolustraníkům hrozí již ve volbách plánovaných na listopad příštího roku. Prezident již dříve prohlásil, že v případě uvolnění křesla v nejvyšším soudu navrhne do funkce poprvé černošku.

Soud se bude zabývat začátkem listopadu případem, který se týká práva na skryté nošení zbraně v New Yorku. Na začátku prosince pak začne projednávat potratový zákon v Mississippi. Dosud se pak nevyjádřil k tomu, zda se bude chtít zabývat kauzou přijímání studentů z etnických menšin na Harvardovu univerzitu, což je rovněž jeden z velice kontroverzních případů, který se týká pozitivní diskriminace.