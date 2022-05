Nejvyšší soud USA potvrdil pravost uniklého stanoviska k právu na potrat

Washington - Návrh stanoviska amerického nejvyššího soudu o zneplatnění legalizace potratů, který v noci na dnešek publikoval server Politico, je autentický, nepředstavuje však verdikt ani konečnou pozici kteréhokoli ze soudců. Uvádí to dnešní prohlášení nejvyšší soudní instance Spojených států. Její předseda John Roberts hovoří o závažném narušení důvěry uvnitř soudu a avizoval vyšetřování úniku výbušného dokumentu.

Web Politico jej publikoval s tím, že jde o návrh většinového stanoviska soudu, který sepsal soudce Samuel Alito a k němuž se připojili další čtyři členové devítimístného soudního senátu. Přijetí tohoto stanoviska by znamenalo zneplatnění precedenčního verdiktu z roku 1973, který ukotvil právo žen na potrat po celých USA. Soudci jej údajně připravili ve sporu kolem protipotratového zákona ve státě Mississippi, v němž se oficiální rozhodnutí očekává během léta.

"Včera (v pondělí) jistá zpravodajská organizace publikovala kopii návrhu stanoviska v probíhajícím případu. Soudci si návrhy stanovisek interně vyměňují běžně, jde o nedílnou součást důvěrné rozhodovací práce soudu. Jakkoli je dokument popsaný ve včerejším textu autentický, nepředstavuje verdikt soudu ani finální postoje kteréhokoli člena k otázkám v daném případě," uvádí tisková zpráva soudu.

Předseda Roberts označil vývoj za "ojedinělé a hrubé porušení důvěry" a za útok na nejvyšší soud. Příslušného pracovníka instituce prý pověřil zahájením vyšetřování s cílem zjistit, jak předběžné stanovisko uniklo do médií. Zároveň ujišťoval, že kauza neoslabí "integritu našich operací" a že práce soudu "nebude žádným způsobem ovlivněna".

Na únik stanoviska, spíše než na jeho obsah, se ve svých reakcích soustředili také představitelé Republikánské strany, která omezování přístupu k interrupcím podporuje. Lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell například mluvil o "ohromujícím" prohřešku a "útoku na nezávislost nejvyššího soudu", přičemž bez důkazů obviňoval "radikální levici" ze stupňování tlaku na soudce. Vyzval soud i ministerstvo spravedlnosti, aby záležitost vyšetřily, a volal po trestním stíhání.

Politico uvádí, že v "moderních dějinách" nejvyšší americké soudní instance nikdy nedošlo ke zveřejnění návrhu rozhodnutí, zatímco daný případ stále běžel. List The Washington Post ovšem podotýká, že do médií unikl i verdikt z roku 1973, který brání americkým státům v zakazování potratů před dosažením životaschopnosti plodu. Časopis Time tehdy o přelomovém rozhodnutí informoval těsně před jeho oznámením.

Nový únik odsoudili i lídři republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy, Steve Scalise a Elise Stefaniková. "Modlíme se za rozhodnost našich soudců a za rozhodnutí, které ochrání naše nejzákladnější a nejcennější právo, právo na život," uvedli ve společném prohlášení. I McCarthy následně vznášel obvinění o "koordinované kampani s cílem zastrašovat" členy nejvyššího soudu.

Obsah uniklého dokumentu naopak ve své reakci zdůrazňovala republikánská senátorka Susan Collinsová, u níž odklony od stranické linie nejsou ničím neobvyklým. "Jestli tento vypuštěný návrh stanoviska představuje konečné rozhodnutí, bylo by to v naprostém nesouladu s tím, co soudce (Neil) Gorsuch a soudce (Brett) Kavanaugh říkali při svých (schvalovacích) slyšeních a při naších setkáních v mé kanceláři," uvedla.