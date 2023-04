Nejvyšší soud USA dočasně ponechal v platnosti pravidla pro potratovou pilulku

Washington - Americký nejvyšší soud dočasně ponechal v platnosti federální pravidla pro používání potratové pilulky mifepriston. Nyní si dává čas na důkladnější zvážení dalších kroků, uvedla agentura AP. O zásah v případu potratové pilulky žádaly soud americká administrativa i výrobce léků. Reagovaly tak na rozhodnutí nižšího soudu, který prodej pilulky v podstatě zakázal.

V nařízení podepsaném soudcem Samuelem Alitem soud žádá obě strany, aby do úterý zvážily, zda by rozhodnutí nižšího soudu omezující přístup k mifepristonu mělo vstoupit v platnost, i když případ ještě nebyl vyřešen u federálních soudů. Nejvyšší soud tímto způsobem naznačil, že o věci dále rozhodne do středy, poznamenala AP.

Soudci byli v tuto chvíli požádáni pouze o to, aby určili, jaké části verdiktu ze 7. dubna, který vydal soudce Matthew Kacsmaryk z Texasu, ve znění upraveném středečním odvoláním, zůstanou v platnosti, zatímco bude případ i nadále pokračovat. Kacsmaryk svým předběžným opatřením pozastavil platnost registrace pilulky vydané už před 23 lety Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jestliže by nejvyšší soud nezasáhl, nové opatření by začalo platit v sobotu. Ministerstvo spravedlnosti i společnost Danco Laboratories v této souvislosti varovaly před "regulačním chaosem" a poškozením žen.

Mifepriston je jedna ze dvou látek, které se ve Spojených státech běžně užívají k potratům. Ukončí těhotenství, a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Látky se k ukončení těhotenství využívají v prvních deseti týdnech po otěhotnění, podle agentury Reuters ve více než polovině interrupcí prováděných v USA.

Biden rozhodnutí texaského soudce již dříve označil za "bezprecedentní krok, který ženám bere základní svobody". Vnímá ho jako další velký krok k celonárodnímu zákazu potratů, o který podle něj usilují republikáni.

Spor o pilulku je střípkem soudních tahanic, které se napříč USA rozhořely v návaznosti na loňské rozhodnutí nejvyššího soudu. Ten po téměř 50 letech zrušil precedenční verdikt, který ustanovil právo ukončit těhotenství zhruba do 22. týdne.