Nejvyšší soud přerušil tresty třem lidem z kauzy kolem Zadeha

Brno - Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu třem lidem odsouzeným v kauze ovlivňování svědků kolem podnikatele Shahrama Zadeha. Informaci Seznam Zpráv potvrdil ČTK bez podrobností mluvčí NS Petr Tomíček. Odsouzených bylo více, zatím není jasné, kdo konkrétně se dostal na svobodu. O dovoláních skupiny odsouzených ani o stížnosti pro porušení zákona, kterou v kauze podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), zatím NS věcně nerozhodnul.

Jedním z těch, kdo se dostali na svobodu, je podle Seznam Zpráv advokát Záviš Löffelmann, jenž si odpykával trest 5,5 roku vězení. Tomíček žádná jména nekomentoval, neřekl ani to, zda má přerušený trest sám Zadeh. Pouze zdůraznil, že přerušením soud nepředjímá celkový výsledek řízení.

Zadeh nejprve čelil obžalobě z rozsáhlých daňových úniků. Spolu s dalšími lidmi podle státního zastupitelství šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda je podle obžaloby 2,5 miliardy korun. Hrozí jim až 13 let vězení. Proces začal na jaře 2016, dosud neskončil, Zadeh údajně projevil zájem vyjednat dohodu o vině a trestu.

V mezičase byl Zadeh se skupinou dalších lidí odsouzen za pokus ovlivňovat svědky v daňové kauze. Městský soud v Brně mu původně vyměřil 3,5 roku vězení, Krajský soud v Brně verdikt zpřísnil na osm let.

Dalším čtyřem lidem lidem městský soud uložil podmíněné tresty, krajský soud je ale v odvolacím stupni poslal nepodmíněně do vězení. Eva Halamková dostala šest let a čtyři měsíce, advokát Löffelmann 5,5 roku, Martin Veselý si vyslechl souhrnný trest sedm let. Bývalý policista Jan Šebek si měl odpykat šest let.

S trestem dva roky podmíněně odloženým na čtyři roky vyvázl právník Ondřej Kučera, který byl spolupracujícím obviněným. Podle rozsudku se skupina odsouzených na popud Zadeha snažila, aby někteří svědci v kauze daňových úniků vedené u krajského soudu vypovídali nepravdivě v neprospěch obžaloby.

Zadeh už dříve označil trestní řízení za komedii a soud za brněnskou justiční mafii. Obžalobu označil za nesmysl.