Nejvyšší soud potvrdil zprošťující verdikt v kauze OKD

Ilustrační foto - Znalec Rudolf Doucha u Obvodního soudu pro Prahu 2, který vynesl 7. května 2018 rozsudek v případu privatizace těžební společnosti OKD. Soud zprostil viny znalce Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti OKD, jenž vedl k údajně nevýhodnému prodeji firmy. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Doucha podle obžaloby vypracoval hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění firmy směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů, které OKD vlastnila. Kuta se Škurkem vypracování posudku zadali. Státní zástupce pro ně na konci dubna navrhl podmíněné tresty a zaplacení způsobené škody. ČTK/Šulová Kateřina

Brno - Nejvyšší soud (NS) definitivně potvrdil zprošťující verdikt v kauze související s privatizací těžební společnosti OKD. Obžalobě čelili znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek k ceně státního podílu, a bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek. Neúspěšné dovolání proti zprošťujícímu verdiktu podalo Nejvyšší státní zastupitelství. Výsledek, na který dnes upozornila Česká televize, potvrdil ČTK mluvčí žalobců Petr Malý. Nejvyšší soud zatím odůvodnění nezpřístupnil.

"Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce ve vztahu ke třem obviněným. U jednoho z nich je důvodem úmrtí obviněného. U dalších dvou Nejvyšší soud shledal dovolání zjevně neopodstatněným. Blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu v tuto chvíli nemůžeme komentovat, jeho odůvodnění budeme teprve studovat," uvedl Malý.

Prodej akcií OKD schválila vláda Stanislava Grosse (ČSSD), státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Podle státního zastupitelství však byla tehdejší hodnota podílu nejméně 9,8 miliardy. Vláda rozhodovala i na základě Douchova posudku, jehož vypracování zadali Kuta se Škurkem. Karbon Invest prodal OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou.

Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Všichni obžalovaní vinu popírali. Podle Obvodního soudu pro Prahu 2 ani Městského soudu v Praze obžalovaní nespáchali trestný čin. Velmi krátkou lhůtu pro vypracování podkladů pro jednání s kupcem - skupinou Karbon Invest - určila tehdejší vláda.