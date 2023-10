Nejvyšší soud potvrdil šestiletý trest pro bývalého náměstka Bušinu

Brno - Nejvyšší soud potvrdil šestiletý trest vězení pro bývalého investičního náměstka středočeských krajských nemocnic Filipa Bušinu za daňové úniky. Provedl jen menší změnu ve výroku o náhradních trestech odnětí svobody pro případ, že by Bušina a další odsouzený David Belous neuhradili peněžité tresty. Belous si má odpykat taktéž šest let, Martin Bušanský pět let ve vězení.

Kauzou se Nejvyšší soud zabýval při veřejném jednání, osobně se zúčastnil jen Bušina, který je momentálně ve výkonu trestu. "Jsem nevinný, to tvrdím i dnes. Budu bojovat, dokud budu moct," řekl Bušina. Jeho advokát Eduard Bruna obsáhle poukazoval na řadu údajných chyb, nedostatků a překroucených faktů v soudních rozhodnutích, mluvil o flagrantním porušení práva na spravedlivý proces.

Za Belouse a Bušanského při veřejném jednání vystupovali jejich právní zástupci. Zazněly například výhrady k odposlechům, které patřily k důležitým důkazům. Soudkyně Milada Šámalová uvedla, že příkaz k provedení odposlechů byl sice jen stručně odůvodněný, neznamená to však, že by odposlechy byly v trestním řízení nepoužitelné. Dokazování v kauze bylo podle ní dostatečné, bez excesů nebo porušení práva na spravedlivý proces. Podmínky pro snížení trestu pod zákonnou sazbu splněny nebyly, doplnila soudkyně.

Bušina, jenž působil také jako poradce středočeského hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD), vinu od počátku popíral. Obžaloba tvrdila, že Bušina byl mezi lety 2007 a 2009 součástí skupiny organizující stamilionové daňové úniky v souvislosti s fiktivními fakturami za reklamní činnost. Podle státní zástupkyně figurovaly v případu prázdné firmy bez zaměstnanců a takzvaní bílí koně, tedy nastrčení jednatelé.

Na trestné činnosti se podle státního zastupitelství podíleli také úředníci daňové správy, které skupina údajně uplácela. Soudy však Bušinu a další dva obžalované po komplikovaném procesu potrestaly pouze za trestnou činnost páchanou od roku 2008. V té době byly na skupinu nasazeny odposlechy, ze kterých podle rozsudku Krajského soudu v Praze vyplývá, že Bušina s Belousem ostatní obžalované řídili. Oba muži byli naopak zproštěni obžaloby spojené s rokem 2007. Všechny obžalované soudy nakonec zprostily v části, která se týkala údajného ovlivňování úředníků daňové správy.