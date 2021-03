Nejvyšší možný úvěr z COVID plus získaly dosud jen dvě firmy

Praha - Nejvyšší možný úvěr ze záručního programu COVID plus dvě miliardy korun získaly podle informací ČTK dosud jen dvě firmy. Kromě letecké společnosti Smartwings byla loni půjčka v této výši schválena hutnickému podniku Liberty Ostrava. Za úvěry v COVID plus ručí stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Program je otevřen do 30. června, peníze nejsou zdaleka vyčerpány.

COVID plus vznikl na pomoc podnikům zasaženým v souvislosti s pandemií koronaviru a vládními opatřeními. EGAP začal žádosti přijímat loni 5. května. Program je k dispozici exportně zaměřeným společnostem s více než 250 zaměstnanci. Podniky mohou přes komerční banky žádat o provozní a investiční úvěry od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše půjčky odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v programu od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let.

EGAP zatím od vlády na záruky získal čtyři miliardy korun, ze kterých může poskytnout krytí za 50 miliard korun. Podle posledních zveřejněných statistik České národní banky k 28. únoru bylo v programu schváleno 72 žádostí za 12 miliard korun. Firmy dosud čerpaly 9,5 miliardy korun. Banky ke konci února evidovaly 131 přijatých žádostí za přibližně 24 miliard korun. Vládní představitelé dříve prohlásili, že budou v případě potřeby v COVID plus k dispozici záruky až do 150 miliard korun.

Půjčky z COVID plus nemohou čerpat firmy zaměřené na hazard. Původně z něj byly vyloučeny také podniky z dopravy a cestovního ruchu. Těm vláda program otevřela v polovině loňského roku, letos v lednu připojila i provozovatele ubytovacích zařízení zaměřených na zahraniční klientelu.

O úvěry se státní zárukou mohou živnostníky a společnosti s až 500 pracovníky dále žádat v programu COVID III. Za půjčky v tomto případě ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Maximální výše úvěru na provozní výdaje či investice je 50 milionů korun. Délka ručení jsou tři roky. Kapacita programu je 500 miliard korun.