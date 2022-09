Nejvíce zastupitelů zatím mají nezávislí, ze samostatných stran lidovci

Praha - Po sečtení poloviny okrsků v obecních volbách držela nejvíce zastupitelských křesel tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran kandidujících samostatně vedla KDU-ČSL před hnutím STAN. Na dalších místech následovaly ODS, ČSSD a KSČM. Ze 13 krajských měst vedlo po sečtení zhruba poloviny okrsků ANO v devíti, v Praze vítězili Piráti, v Brně ODS a TOP 09. Průběžná účast činila asi 48,4 procenta. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. V senátních volbách po sečtení poloviny senátních okrsků postupovali v 19 obvodech kandidáti ANO, v devíti ODS a v sedmi KDU-ČSL. V Jičíně podle propočtů ČTK postoupí do druhého kola dosavadní senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a Jaromír Dědeček (ANO).

Lidovci tam, kde kandidovali samostatně, měli po sečtení poloviny okrsků 1180 zastupitelů, Starostové a nezávislí 496. Občanští demokraté zatím získali 340 křesel a sociální demokraté 199. Komunisté drželi průběžně 134 zastupitelských mandátů a hnutí ANO 51. Hnutí SPD mělo po sečtení poloviny okrsků jako samostatně kandidující strana 25 zastupitelů, TOP 09 držela 23 zastupitelských křesel. Piráti získali prostřednictvím samostatných kandidátek čtyři zastupitele. I kandidáti zavedených parlamentních stran se však v obecních volbách ucházejí o voličské hlasy v různých koalicích nebo na listinách místních sdružení.

V senátních volbách byli po sečtení poloviny senátních okrsků na prvních dvou postupových místech v 19 obvodech kandidáti ANO, stejně jako při předchozích volbách před šesti lety. Na Orlickoústecku pravděpodobně v předčasném finále vyhraje lidovec Petr Fiala nad Stanislavem Ešnerem (ANO). Naopak na Bruntálsku je blízko k obhajobě mandátu v prvním kole Ladislav Václavec (ANO) před kandidátkou KDU-ČSL Pavlou Löwenthalovou. Vyplývá to z průběžných výsledků hlasování, které dnes byly zveřejněny na volebním webu. V přehledu výsledků stále chyběly údaje z Prahy 10. Z vedení horní komory mají šanci postoupit a obhájit místo v Senátu jeho předseda Miloš Vystrčil, místopředsedové Jiří Oberfalzer (oba ODS) a Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů. Volební účast v průběhu sčítání klesla na 43,33 procenta, byla by tak druhá nejvyšší v historii. Dosud nejvyšší účast v prvním kole senátních voleb byla v roce 2010, a to 44,59 procenta.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala při příchodu do volebního štábu Spolu označil za velmi nadějné výsledky koalice i občanských demokratů v senátních volbách. U komunálních voleb chce s hodnocením počkat na sečtení většího počtu hlasů. Fiala věří tomu, že ODS udrží nejsilnější klub v Senátu a také funkci předsedy komory pro Miloše Vystrčila (ODS).

Lidovci podle předsedy Mariana Jurečky mají ambici posílit po komunálních volbách v českých krajích. Povolební koalice by podle něj měly nejlépe vznikat mezi vládními stranami, tedy mezi Spolu a Piráty se STAN. Starosty v okresních městech a obcích s rozšířenou působností mají lidovci aktuálně zejména na Vysočině či na Moravě, proto je ambicí KDU-ČSL posílit i jinde, řekl Jurečka ve volebním štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) .

Předseda STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan považuje za reálný, i když maximalistický vytyčený cíl získat 3000 obecních zastupitelů. Upozornil na to, že zatím bylo sečteno jen malé procento hlasů. Podle dosavadních výsledků komunálních voleb to podle něj ale vypadá, že STAN žádným výrazným způsobem neztrácí pozice. "Ukazuje se, že v menších obcích máme úspěch. Tam ty pozice jsme schopni znovu naplňovat, takže počet zastupitelů si myslím, že v součtu malý nebude. Chci doufat, že STAN se počtu 3000 aspoň přiblíží," řekl.

Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by byl úspěchem jakýkoliv lepší výsledek než ten z minulých komunálních a senátních voleb. Po příjezdu do volebního štábu SPD to novinářům řekl předseda hnutí Tomio Okamura. V senátních volbách by byl pro SPD úspěch, kdyby některý z kandidátů postoupil do druhého kola, doplnil.

První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny ve 14:31 z pěti obcí Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a z Vysočiny. Na volebním webu se objevily z Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku, Chobotu na Strakonicku, Hlohovic na Rokycansku, Jahodova na Rychnovsku a Čížkova na Pelhřimovsku. První senátní výsledky byly oznámeny ve 14:38 z jednoho ze tří okrsků v Příchovicích na Plzeňsku.