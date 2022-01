Nejvíce z Antiviru dostaly automobilka, firma s e-shopy a kasino

Praha - Největším příjemcem peněz z programu Antivirus byla automobilka Škoda Auto. Stát jí v době epidemie na mzdy poskytl přes 1,33 miliardy korun. Druhou nejvyšší podporu získala společnost HP TRONIC Zlín, pod kterou spadá Datart či některé e-shopy s elektronikou a spotřebiči. Z veřejných peněz na výdělky dostala 252,8 milionu korun. Třetí nejvyšší částku čerpalo Paradise Casino Admiral, a to téměř 226,5 milionu Kč. V první dvacítce příjemců jsou například i České dráhy, další síť kasin, některé obchodní řetězce, Smartwings či pražské letiště. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo práce. Vycházelo z údajů Úřadu práce ČR (ÚP). Data poskytlo i Hospodářským novinám.

Mluvčí resortu Eva Davidová upozornila na to, že částky nemusí být ještě konečné. "S ohledem na možné kontroly, které v některých případech mohou vést k povinnosti vrátit část těchto příjmů," podotkla mluvčí.

Antivirus měl bránit propouštění. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize, z něj mohly získat příspěvky na mzdy a náhrady mezd. Peníze se vyplácely za dobu od vyhlášení prvního nouzového stavu, tedy od předloňského 12. března. Provozům při jejich nařízeném uzavření stát proplácel celé mzdy s odvody nejdřív do 39.000 korun, později se hranice zvedla do 50.000 korun. Příspěvek B pokrýval při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Nyní by se měl dál vyplácet jen příspěvek, který dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun.

Dotaz na největší příjemce, kterým stát přispívá na mzdy, ČTK podávala už v minulém volebním období. Odpověď získala až nyní. Příspěvky z programu Antivirus představují veřejnou podporu. Úřady u dotací příjemce a přidělené částky zveřejňují.