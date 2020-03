Nejvíce úmrtí na COVID-19 se v USA čeká za dva týdny, řekl Trump

Washington - Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny. Na nedělní tiskové konferenci to médiím řekl prezident USA Donald Trump. Zároveň oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce dubna.

Mnohé americké státy už ovšem kvůli rychle rostoucímu počtu odhalených případů nákazy přistoupily k tvrdším opatřením a svým obyvatelům co možná největší míru izolace nařídily. Infekce koronavirem už se v USA podle televize CNN potvrdila u více než 137.000 lidí, což je výrazně více než v kterékoli jiné zemi světa, na 2400 pozitivně testovaných pacientů už umřelo. Nejhůře je na tom stát New York, kde v neděli počet úmrtí přesáhl 1000, zatímco známých případů nákazy bylo hlášeno na 60.000.

"Modely odhadují, že vrchol v míře úmrtí nás pravděpodobně zasáhne za dva týdny," řekl Trump. Hlavní expert americké vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci předtím varoval, že nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít 100.000 až 200.000 lidí. Trump podle agentury Reuters reagoval, že konečný počet úmrtí v uvedeném rozmezí by znamenal, že země odvedla "velmi dobrou práci".

Federální vláda od poloviny měsíce obyvatele USA mimo jiné vyzývá, aby se v zájmu zpomalení šíření viru SARS-CoV-2 vyhýbali shromážděním o více než deseti účastnících a uchýlili se do 14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Trump nyní oznámil, že doporučení zůstanou v platnosti nejméně o 30 dní déle, než bylo původně avizováno, tedy do konce dubna.

Trump přitom v posledních dnech naznačoval, že chce pravidla alespoň v některých částech Spojených států uvolnit mnohem dříve. "Místo toho se je rozhodl prodloužit do 30. dubna, čímž tiše přiznal, že byl příliš optimistický. Mnohé státy a místní úřady zavedly přísnější opatření ohledně pohybu (osob) a shromáždění," napsala agentura AP.

Nyní podle amerického prezidenta lze očekávat, že USA budou "na nejlepší cestě k uzdravení" kolem přelomu května a června. AP hovoří o dramatické změně v přístupu šéfa Bílého domu, který před několika dny v televizním rozhovoru přemítal o kostelech plných lidí během velikonočních svátků. I tato představa podle všeho zůstane nenaplněná, podobně jako Trumpova předpověď z konce února, že "do několika dní" nebudou mít USA skoro žádné případy nákazy koronavirem.

Tehdy země evidovala jen 15 infikovaných lidí. Podle deníku The New York Times (NYT) se nákaza ve Spojených státech rozšířila do dnešního rozsahu v důsledku "technických závad, regulatorních překážek, laxního přístupu úřadů a nedostatku vůdcovství na vícero úrovních", přičemž tyto problémy zabránily rozsáhlému testování potenciálně zasažených osob.

Deník v analýze založené na rozhovorech s více než 50 bývalými a současnými zdravotnickými činiteli píše o "ztraceném měsíci", během kterého "nejbohatší země světa promarnila tu nejlepší šanci na zastavení šíření viru". "Místo toho Američané zůstali v podstatě slepí co se týče rozsahu blížící se zdravotnické katastrofy," uvádí NYT.