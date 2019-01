Praha - Nejvíce nominací v soutěži o největšího loňského slídila získala sociální síť Facebook. Z 34 návrhů figuroval ve třech. Lhůta pro nominace dnes skončila. Vítězové soutěže o největšího slídila z řad úřadů, firem nebo technologií v loňském roce budou pořádající organizací Iuridicum Remedium vyhlášeni v polovině února.

Facebook byl nominován mimo jiné za to, že podle zjištění listu The New York Times poskytl společnostem Netflix a Spotify přístup k obsahu konverzací, které mezi sebou vedou uživatelé v soukromém chatu pomocí nástroje Messenger.

Mezi další navržené patří internetový vyhledávač Google za shromažďování údajů o uživatelích, projekty elektronické evidence tržeb, elektronických receptů či lékových záznamů nebo sdružení Solus za sběr informací o úvěrech.

Soutěž každoročně upozorňuje na nejcitelnější zásahy do soukromí a na problematiku ochrany osobních údajů. Anticeny se vyhlašují ve čtyřech kategoriích (Úřední slídil, Firemní slídil, Dlouhodobý slídil a Výrok Velkého bratra). Novinkou posledních ročníků je pozitivní cena pro ty, kdo významně přispívají k ochraně soukromí.

Za rok 2017 získalo titul dlouhodobého slídila ministerstvo průmyslu. Zákon o elektronických komunikacích, který má v gesci, totiž obsahuje povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací shromažďovat data a plošně je půl roku uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů.

Úředním slídilem se stal poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) za novelu zákona o zdravotnických službách, která prošla jako přílepek k zákonu o elektronické identifikaci. Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Cenu pro Firemního slídila dostala Equa bank za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů.

Pozitivní cena za ochranu soukromí putovala k neziskové organizaci Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.

Ceny Big Brother Awards, nazvané podle postavy z románu George Orwella 1984, byly poprvé udělovány v Británii v roce 1998. V Česku byly předávány poprvé 28. října 2005 v Divadle Na Zábradlí a od té doby opakovaně každý rok.